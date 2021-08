Grave exhortación de Horacio Cartes a sus correligionarios

La exaltación a los antivalores, a la conducta desleal, el fomentar la desobediencia de la ley es ya una costumbre en la politiquería paraguaya. Uno de sus exponentes, el expresidente Horacio Cartes, también aportó lo suyo. El último viernes, en San Juan Bautista, Misiones, dijo en un acto público: “El dirigente que no hace tráfico de influencias no es dirigente político. Sigan haciendo tráfico de influencias cuando sea para servir”. Estas expresiones que instigan a lo contrario a derecho dichas con mucho énfasis por el mismo ya no sorprenden, lo cual no debe ser considerado normal ni aceptable. Ningún ciudadano está legitimado a incitar a la desobediencia de las leyes. Lo que hizo el expresidente es justamente predicar la desobediencia de las mismas, puesto que sabe perfectamente que el tráfico de influencias es un delito.