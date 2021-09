Voto castigo al descarado abuso de recursos públicos

El nuevo escándalo acerca de una “funcionaria” del Congreso al servicio del condenado exsenador Óscar González Daher con sueldo solventado por los contribuyentes, así como las múltiples excusas, abiertas mentiras, con que los responsables de que eso no suceda intentaron justificarlo y justificarse, no hacen más que demostrar que los grandes vicios que inficionan el sector público paraguayo y frenan el desarrollo nacional siguen tan vigentes como siempre y que en poco y nada se ha avanzado en la reforma del Estado. Estos episodios no son banales, son reiteradas burlas y bofetadas a la gente que paga sus impuestos, a los que legítimamente tratan de acceder a oportunidades sin menoscabo de su dignidad. Demuestran que continúa como si nada la nefasta práctica del uso patrimonialista de los recursos públicos.