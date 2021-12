Más que un clan, una auténtica gavilla

La revelación más escandalosa del juicio a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo no son los G. 6 billones que movieron –solamente– del 2013 al 2018. Tampoco son los 4.700 cheques incautados en el allanamiento ni que los préstamos que daban a sus “clientes” podían alcanzar hasta US$ 5 millones por persona, o entregar hasta US$ 30 millones por día. Ni siquiera es la incógnita de dónde salía el dinero que movían considerando que la familia no tenía otros ingresos, según constató la Fiscalía. Tampoco sorprendió mucho a la ciudadanía enterarse de la bravuconada que Ramón habría hecho ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cuando fue requerido por su colosal deuda.