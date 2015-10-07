Destituciones en Facultad de Medicina

Juana Cáceres y Marta Ávalos, jefas del Departamento de Enfermería del Hospital de Clínicas, fueron apartadas del cargo por el encargado de despacho de Medicina UNA, Dr. Roberto Corbeta. Ambas fueron acusadas por una serie de supuestas irregularidades. A través de la Resolución 1700/2015, el Dr. Roberto Corbeta ordenó la remoción de las dos funcionarias tras el pedido realizado por las enfermeras que desde hace más de una semana exigen la salida de Cáceres y Ávalos, denunciadas por sus mismos pares por una serie de presuntos hechos irregulares dentro de la entidad.