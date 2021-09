Esto sucedió

Bautismo de Sangre del Colegio Militar

El 17 de septiembre de cada año se recuerda el “Bautismo de Sangre” del Colegio Militar, durante la batalla de Boquerón en la Guerra del Chaco. En 1968, los actos se realizaban en el antiguo Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, donde hoy está el Congreso. Ese año se recordó el 36º aniversario (este 2021 fue el 89º). Los nuevos cadetes prestaban el solemne juramento a la bandera al grito de “Vencer o Morir”. El programa incluía Diana Mbayá a las 4:30, peregrinación al panteón militar de la Recoleta a las 6:00 para ofrenda floral y, a las 10:30, de nuevo en el Colegio Militar con el Presidente de la República para el desfile de honor ante el pabellón nacional.

Costurero diplomático

“Es como un colmenar. Entre el agradable murmullo de las conversaciones con dejos y acentos de distintos países. Las agujas suben y bajan terminando un dobladillo, bordando un festón, dando los últimos toques a una fundita…”, decía la crónica de ABC en la que describía que las “obras son amores” y representaban “algo más que una intensa vida social” de las esposas de los diplomáticos en el Paraguay de 1968. Las damas preparaban frazaditas, pañales y batitas destinadas a las maternidades del Hospital de Clínicas y del Hospital de Barrio Obrero. Era presidenta la señora Georgette de Piachaud, esposa del encargado de negocios de Suiza, Sr. Claude Louis Piachaud.

Zeballos Cue estrena estadio

El Club General Caballero de Zeballos Cue, “una de las principales entidades militantes en la Primera de Ascenso, cuenta con un moderno estadio de cemento, con capacidad para doce mil personas sentadas. La obra pudo ser realizada gracias al aporte de la empresa Liebig’s Extract of Meat Co. Ltd., que donó el predio donde se encuentra asentada la obra y financió su construcción”, decía la crónica de ABC del 14 de septiembre de 1968. Agregaba que “los humildes trabajadores de Zeballos Cue tienen un motivo de orgullo en su club General Caballero que se proyecta a lo grande…”.