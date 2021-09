Jóvenes con ingredientes para sobresalir

Con la música hasta el infinito es la frase ideal para dos amigas, Magalí y Vasti, a quienes se les cumplió el sueño de asistir a la prestigiosa institución musical Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, con una beca completa.

La institución existe desde 1945 y es la universidad privada de música más grande del mundo y por ella pasaron artistas de renombre como Mike Portnoy, talentoso exbaterista de la agrupación de metal progresivo Dream Theater; Joe Satriani, notable guitarrista de rock, y Juan Luis Guerra, por citar algunos.

Magalí Benítez (23) nació en Asunción y es pianista. Comenzó a estudiar este instrumento a los 12 años; ya que desde pequeña le llamó la atención porque su hermano tomaba clases de piano. Ganó una beca completa del programa de verano de la Berklee College of Music, con cinco semanas de duración que acaba de culminar. La talentosa joven se desempeña como pianista/tecladista en Majuja Trío y en Band’Elaschica, ambas agrupaciones de música popular instrumental en las que aborda géneros como el jazz hasta música paraguaya contemporánea. Además, es profesora de piano en el Conservatorio Nacional de Música (Conamu) y en el Conservatorio del Instituto Municipal de Arte (IMA). Para ella, la disciplina, perseverancia, humildad y, por supuesto, practicar todos los días son ingredientes infalibles para el éxito.

De los coros de iglesia

La acompaña Vasti Núñez, también nacida en Asunción, quien se especializa en batería. Ella proviene de una familia muy religiosa –el padre es pastor–, por lo que con sus hermanos ayudaban en muchas cuestiones de la iglesia, como cantar en los servicios, mientras su hermano ejecutaba el piano, batería o guitarra, dependiendo de lo que hacía falta. “Creo que siempre estuve rodeada de la música y de músicos”, dice.

A los 12 años, con la ayuda de un libro de canciones con acordes de guitarra, aprendió a tocar un poco; su hermano solía escucharla y le daba tips y algunas clases express. Luego ella también empezó a ayudar con la guitarra en los servicios dominicales y más adelante ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde el primer año cursó guitarra y a partir del segundo cambió de instrumento: esta vez eligió la batería. Estudió por dos años en el Conamu y luego hizo una pausa de varios años debido a viajes y otros estudios, pero siempre le perseguía la idea de que no había terminado el conservatorio. “Con mucho sacrificio, al fin me recibí de Profesor Superior de Música Popular, con énfasis en batería. Toqué más que nada en iglesias y en bandas con amigos, ayudé en muchas grabaciones y producciones de artistas nacionales”, relata. Actualmente forma parte de una banda de pop y reggae que se llama Clip, como percusionista y apoyo para shows en vivo.

Al igual que su amiga, tuvo la gran alegría de compartir la beca completa en la Berklee College of Music en todo lo relacionado a la ejecución musical. También destaca como ingredientes para sobresalir en la música la práctica, que requiere de mucha disciplina, sacrificio, determinación y, por sobre todo, perseverancia. “Como en la batería se usan todos los músculos, es indispensable llevar una vida saludable, dormir las horas necesarias, alimentarse bien, fortalecer los músculos, cuidar de las articulaciones. Si vas a tomar en serio, tenés que vivir como un deportista de élite”, recalca. Algo muy importante “es necesario ser buena persona, honesta, con valores, comprometida y cumplidora”.

El sueño de volar alto

Hugo Emanuel Rolón Medina tiene 20 años y nació en Asunción. Ya a esta corta edad tiene el privilegio de poder contar que es piloto comercial de avión, con habilitaciones en multimotor, monomotor, y vuelo por instrumentos. También se recibió de instructor de vuelo. Todos sus estudios los realizó en Merritt Island, Florida, Estados Unidos y relata que su interés por convertirse en piloto fue algo innato; ya desde pequeño tenía decidido lo que quería ser. “Fue algo que siempre me propuse, y al final lo logré. Cuando terminé el colegio, tomé la decisión de aventurarme a los Estados Unidos, y qué mejor decisión que ir a estudiar la carrera que toda la vida quise”, recalca.

Permanecer lejos no siempre fue fácil, ya que extrañó mucho a su familia, y también la comida (comenta entre risas). Por el momento asegura querer asentarse en el Paraguay, para conocer el ambiente de la aviación, hacer nuevos amigos, y buscar un trabajo. A los jóvenes que, como él, sueñan con algún objetivo en particular, les aconseja que nunca se rindan. “Todo esfuerzo tiene su recompensa. Lo mejor que uno puede hacer es estudiar y enfocarse en lo que uno quiere ser, sea lo que sea”, concluye.

Con el remo hasta Yale

Hace cinco años que Nicole Martínez (18) comenzó a practicar remo, animada por su papá, quien también lo practicaba. Ella confiesa que le encantó el ambiente de este deporte, las personas y lo desafiante que es la actividad. “El remo me ha dado tantas satisfacciones en mi vida, las mejores experiencias las he vivido con el remo. Siempre soñé con viajar y representar a mi país en algún deporte, y bueno, ese sueño ya se hizo realidad varias veces”, relata.

La deportista afirma que sus dos mayores logros hasta el momento son haber conseguido entrar a la Yale University –y poder remar al mismo tiempo que sus estudios universitarios–, y haber conseguido el séptimo puesto en el Mundial U19 en Plovdiv, Bulgaria. “Gracias a Dios ya pude levantar la bandera de Paraguay en lo más alto del podio en varias situaciones, como en el Sudamericano de remo 2021 o como en los juegos Odesur de playa Rosario 2019, que conseguimos junto a Rocío Valdez la medalla de oro histórica para Paraguay”, comenta.

El remo le ha posibilitado poder acceder a una universidad de lo más prestigiosa, ya que, después de hablar con muchas Universidades en Estados Unidos, le llegó un mensaje del equipo de remo de Yale queriendo reclutarla. Ahora puede darse el lujo de decir que está estudiando en una de las mejores universidades del mundo y al mismo tiempo puede dedicarse a lo que le apasiona, remar. La beca de Yale es una integral, que obtuvo gracias a sus méritos académicos, deportivos y personales. Hoy confiesa que entre sus metas y planes a futuro está poder formar parte del bote principal de Yale en las regatas universitarias, seguir representando al Paraguay en las competencias internacionales y obtener su título profesional de la Yale University.

La hazaña con sabor a NASA

José Roberto Villalba Saucedo tiene 33 años y nació en Asunción. Él es ingeniero Industrial y socio fundador de PCI energía, emprendimiento familiar hispano-paraguayo creado en 2017 en Madrid. Se dedica al proyecto de PCI, control de BMS y telecomunicaciones.

El joven compatriota vive en Madrid, desde 2007, cuando migró al terminar su formación profesional en el Colegio Técnico Nacional (CTN) en la especialidad de electricidad. Primero intentó introducirse en el mercado laboral local, pero la falta de oportunidades en su entorno lo obligó a buscar nuevas metas fuera del Paraguay y así llegó a Europa, donde estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En 2017 se crea PCI energía, un proyecto familiar destinado a la prevención de incendios en el ámbito industrial que ha ganado en concursos para realizar trabajos para NASA, Airbus y otras aerolíneas. “Nos enorgullece saber lo lejos que hemos llegado”.

José aclara que el trabajo con la NASA consiste en la instalación de un sistema de detección por aspiración de aire para salas limpias, en donde dicho elemento detecta cualquier partícula de humo, dando así una orden de extinción por agua nebulizada o gases limpios; este sistema lo utilizan en sitios críticos como servidores de datos importantes.

Después de mucho tiempo en el exterior asegura que le gustaría volver a su querido Paraguay y aportar el conocimiento adquirido en el ámbito de la lucha contra incendios, colaborar con los futuros profesionales. Vuela a nuestro país con mucha frecuencia para visitar a familiares y amigos y nunca pierde el contacto. “Tengo hasta tereré en la oficina. Mi país es mi guarida para juntar fuerzas antes de salir al campo de batalla”, concluye.

Hacia el primer mundo

Como muchos, Marcos Joel Ayala Estigarribia (32) decidió marcharse por disconformidad con hechos de corrupción y otros detalles de la idiosincrasia local que en varias ocasiones empañan a la imagen del país. Él es oriundo del barrio Molino (Luque) y cuenta que reside en Europa desde mayo de 2019, específicamente en Italia, en el municipio de Padenghe Sul Garda. Algunas diferencias de postura con la familia y varios concursos de oposición sin resultados favorables lo llevaron a buscar nuevos rumbos.

Tiene una formación impresionante: es abogado, licenciado en Administración de Empresas e Ingeniero Comercial por la Universidad Americana; tiene un máster en Gestión de Recursos Humanos y otro de Administración de Empresas, así como también una especialización en Psicología Positiva y Gestión Emocional.

Habla varios idiomas, además del español se maneja perfectamente en inglés, italiano, portugués, francés y por supuesto el guaraní.

Muchas veces los títulos académicos no garantizan conseguir trabajo en el rubro muy pronto, y se empieza por otros caminos. Joel permaneció cuatro años en la ciudad de Nueva York (EE.UU.), donde trabajó en Big Think, una empresa pionera en todo lo que sea la plataforma de e-learning, realizando contenidos sincro y a-sincro educativos. Pero cuenta que en dicho país del norte comenzó con otras ocupaciones que nada tenían que ver con su preparación; trabajó en construcción, delivery de pizzas, en un gimnasio y “mil cosas más”.

Ahora Joel trabaja para el Gobierno italiano como representante cultural del Comune di Desenzano del Garda.

Además del trabajo realiza deportes, sale a correr, andar en bici y nadar, aparte de ocupar su tiempo en mejorarse a sí mismo mediante la práctica de meditación, yoga y todo aquello que lo nutra. En este momento tiene un gran desafío, se dirige a la prestigiosa universidad de Harvard, donde se le presentó la oportunidad de estudiar Global Business, una especialización inmersiva de dos meses, con permiso de su actual trabajo, al que planea regresar una vez terminados sus estudios.

También extraña el Paraguay, en especial a los amigos y la comida. “Los domingos en Paraguay son lo máximo”, comenta. Además, cuenta que, mientras siga viva su abuela quiere volver a casa para cada Navidad, en lo posible.

En cuanto a sus planes a futuro dice que simplemente ser feliz, donde y como sea que le toque. Para ser exitoso cree que el ingrediente esencial es ser fiel a uno mismo, “porque vos y nadie más que vos sabe lo que necesitás en cada etapa de tu vida”. Además agrega obrar siempre desde el amor, la gratitud y la compasión. “¡Ahí no fallás!”, concluye.

Figura femenina en países árabes

Por Marlene Aponte

A miles de kilómetros de su casa, Elizabeth Enciso buscó hacer su camino. De Paraguay a México y de ahí a Emiratos Árabes Unidos, donde se afincó en Dubái, para dedicarse al mundo de los negocios y fotos publicitarias.

En Dubái, Elizabeth tuvo propuestas de ser imagen de marcas y también exportar productos de México y Paraguay. “Me siento orgullosa de poder llevar en alto el nombre de mi país”, confiesa la joven. “Ser imagen en más de siete países árabes, en las calles, en los centros comerciales, en las redes sociales, me ha enseñado que si luchamos día y noche por lo que queremos, nada es imposible”, sentencia.

Reconoce que nada es fácil y que siempre en la vida “toca luchar muchísimo y contra todo, dejar a las personas que más ama uno en la vida, con el tiempo da sus frutos”, refiere.

Elizabeth posó para fotos publicitarias de distintas marcas de ropas. Su rostro y figura aparecen en tiendas comerciales de Dubái. “Esto me ha enseñado que para obtener fama en un país completamente diferente al nuestro, con culturas diferentes, no necesitamos mostrar nada para llamar la atención y así conseguir fama. Hay formas y métodos para lograr que todo el mundo te quiera y te admire por lo que hagas y no por lo que muestres. Siempre digo que la mayor belleza de una mujer está en su cerebro y no en el cuerpo”, sostiene.

Pese a estar en otros países, Elizabeth tuvo el apoyo de los suyos. Estando lejos, se aferró a sus raíces como la mayoría de los que viven fuera de su patria. “Siempre que conozco a alguien le hablo mucho de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra cultura, de que somos un país bilingüe. En particular, la gente que me rodea, valora mucho que haya dejado mi tierra para ir lejos, detrás de los sueños, valora el amor que tiene cada uno hacia su país y también un rostro latino”, comenta.

La pandemia le impidió regresar a Paraguay, para festejar los cumpleaños de sus hijas. “Nunca falto, pero esta vez me tocó por las cancelaciones de los vuelos. Pero a la vez nos enseñó que debemos de disfrutar de quienes amamos, porque nunca sabremos cuándo dejaremos de existir”, reflexiona.

Elizabeth trabaja en el lanzamiento de una máscara led, para el tratamiento de rejuvenecimiento que se trata de un experimento en la NASA y que ya se encuentra en muchos países, incluyendo Paraguay.

