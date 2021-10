¿Cómo dijo?

Octubre: es el décimo mes del año con 31 días, pero no siempre fue así. Pero retiene el nombre del octavo mes del antiguo calendario romano que comenzaba en marzo (Martius, martius mensis) y terminaba en diciembre, December, -bris, de decem ‘diez’, o el décimo mes.

Octubre viene del adjetivo latino october, -bris (atestiguado de este siglo I d. C. en escritos de Columela) y su acusativo octobrem o el octavo (del latín octavus) mes, derivado a su vez de octo (ocho) como en la palabra octogenaris (que tiene 80 años, octogenario) de octogeni, ochenta. La raíz indoeuropea oktou tiene relación con octo, así como con otras palabras en otras lenguas que significan ocho; por ejemplo, októ en griego, ocht en irlandés. El calendario romano más primitivo, y en los tiempos de Rómulo (siglo VIII a.C.), en los diez meses sumaba 304 días, con un periodo invernal de 60 días, que no eran contabilizados, pues era el invierno una etapa sin actividades, sobre todo agrícolas. Numa Pompilio hacia 680 a. C. es quien agrega enero (mes 11) y febrero (mes 12) al final del año. Siglos después, en el 153 a. de C., se anticiparon las elecciones precisamente para el primero de enero y a partir de entonces, esa fecha marcó oficialmente el inicio del año romano. Así septiembre pasó del séptimo al noveno; octubre, del octavo al décimo y así hasta diciembre, que era el décimo y pasó al doceavo. Luego vendría el calendario juliano que comenzó a regir desde el año 45 y, finalmente, el gregoriano (papa Gregorio 12) de 1582.

