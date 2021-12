Glamour con un noble propósito

Crear calidad óptima en un ambiente favorable y acogedor es la propuesta de la Fundación Princesa Diana de Francia. Ellos tienen a su cargo un taller en el que un grupo humano talentoso confecciona piezas del más alto nivel, con la sensación de estar haciéndolo en familia.

“Llevamos adelante proyectos para mujeres privadas de libertad, egresadas del sistema penitenciario, y en condición de vulnerabilidad. Lo que hacemos es utilizar a la moda como una herramienta de inclusión”, explica Marcela Abriola, directora creativa y diseñadora de la Fundación Princesa Diana de Francia.

“Siempre lo decimos: no somos una fábrica, pero mediante el trabajo lo que conseguimos es transformación, empoderamiento, capacitación”, dice y agrega que brindan una oportunidad a mujeres que necesitan trabajar y ganar un oficio, una capacidad de trabajo. Aclara que reciben a mujeres que no necesariamente sepan coser, ya que en el taller les enseñan serigrafía, costura, bordado, sublimación, etc.

Producción textil con un propósito

La marca que impulsan se llama DDdiane que tiene un propósito solidario. “Estamos superagradecidos a la Organización de Cónyuges Diplomáticos Acreditados en Paraguay, que nos brindó esta posibilidad”, dice Abriola en alusión al apoyo que han recibido por parte de dicha asociación para llevar adelante proyectos, como un reciente desfile de ropas en el Museo de Arte Sacro, en el que varias modelos lucieron las prendas confeccionadas en el taller.

Durante la primera parte de la pandemia estuvieron, como casi todos, bastante parados, pero luego hubo que empezar a generar mecanismos para mover nuevamente la labor, ya que las mujeres son cabeza de familia, mantienen casa e hijos gracias al trabajo. En un principio se volcaron a la tendencia del momento: los tapabocas. Y este año, cuando casi deciden negarse a lanzar una colección por segundo año consecutivo, llega la Organización de Cónyuges Diplomáticos Acreditados en Paraguay y la Embajada de Taiwán con una propuesta que les vino a dar empuje y entusiasmo. Dicha embajada estuvo a cargo de la organización del evento y fue el motor del proyecto que dio luz a tantas mujeres deseosas de seguir adelante.

El trabajo digno y de calidad

“Las chicas que iban saliendo, que iban consiguiendo la libertad, la realidad es que no tienen trabajo”, lamenta Abriola y añade que desde la fundación comenzaron a soñar con un pospenitenciario al que llamaron “centro de aprendizaje”.

Fruto de dicho centro son todas las prendas de la colección presentada en el Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Latourrette Bo y que hoy están a la venta en la Fundación, y en otros centros de compras de la capital.

Además, siguen trabajando también con las chicas del Buen Pastor, pero de forma independiente. Ahora están abocadas al bordado de 300 remeras para una marca de moda femenina nacional.

Estas mujeres son excelentes bordadoras y costureras, y a medida que van saliendo las reciben en el taller con las demás chicas. Ahora sueñan con poder agrandar la casa, para así poder generar mayor impacto aún, ahora que cuentan con máquinas nuevas, ya que era lo planificado con esta actividad: que todo lo recaudado en el desfile sería para comprar equipos.

Latourrette Bo precisamente destaca esta labor, elogió la calidad de las prendas que no tienen “nada que envidiar” a otras muy afamadas sea de América o Europa. “Es un proyecto muy interesante que todos los paraguayos debemos apoyar porque es recuperar a estas mujeres hacendosas”.

Costura de primer nivel

Melva De Gracia-Han es esposa del Embajador de Taiwán en Paraguay y cuenta que, cuando llegó al país, vio que no existía una organización de cónyuges de diplomáticos, entonces se puso en campaña y relata que el desfile fue la primera actividad de dicha organización.

La misma resalta que estas actividades buscan el empoderamiento de las mujeres detrás de cada prenda. “Es una manera también de retribuir a la sociedad, al Paraguay que nos ha recibido con tanto cariño”.

Espera que esto pueda continuar por lo menos uno o dos eventos al año, y recalca que la idea también fue dar un arranque, esa chispa que generó este desfile, ese entusiasmo que también hace que la gente sienta que hay una reactivación tanto económica como social.

Las ropas presentadas –resalta– alcanzan un nivel óptimo de confección, un acabado de primera línea y no tienen nada que envidiar a grandes casas de moda. De hecho, durante la entrevista lució uno de los modelos presentados en la noche del desfile.

Abriola, por su parte, aporta que esta calidad no solo se ve en las prendas, sino está inmersa en la higiene, en el trato recibido, la limpieza, el ambiente, la comida, etc. Una norma en el taller es comenzar y terminar la jornada con las dependencias en impecable estado. Dicha rutina de calidad es algo que, indefectiblemente, se va trasladando a la persona, a las casas de las mujeres que trabajan en el taller.

Kuña Mainó, mensajeras del sol

El desfile estuvo inspirado en una obra del artista visual Jorge Ocampos. “La princesa Diana de Francia, que vive en Alemania, es una artista visual, entonces estamos siempre muy conectados a las artes”, comenta Marcela Abriola y agrega que, en esta edición, quisieron honrar a la mujer paraguaya, por lo que buscaron artistas que trabajaran la temática. “Encontramos esta magnífica obra, Mujer Paraguaya, de Jorge Ocampos y eso lo enlazamos con un cuento que se llama Kuña Mainó, y muy generosamente Jorge reconstruyó esa obra suya y la rebautizó Kuña Mainó, y de ese cuadro nace toda la inspiración de la colección”.

La obra citada es muy dulce, pero fuerte a la vez, dice la diseñadora, y agrega que en la colección también se puede ver mucho de artesanía paraguaya tanto en forma de ñandutí como de ao po’i; además, incluyen técnicas como el crochet, bordados a máquina y bordados a mano, así como también explica que todos los diseños estampados en las telas están creados por ellas mismas, gracias a que también cuentan con sublimadora.

Colorido e identidad paraguaya

Con una gran profusión de prendas blancas y en color crudo, también el color estuvo presente. “Tratamos de transmitir la identidad paraguaya desde todo ese colorido y esa fuerza en la pasarela”, acota. La colección también incluyó unos medallones y otras bisuterías intervenidas.

Para De Gracia-Han esa identidad no solo simboliza a la mujer paraguaya, sino, además, describe muy bien a las mujeres que están dentro de la fundación, ya que representa todo el esfuerzo y espíritu luchador que uno ve en ellas.

Una de las mujeres del taller comenta que está ahí hace tres años y se dedica más que nada a la parte de los bordados, aunque sabe hacer casi de todo, y el año pasado se recibió de costurera. “Todos los días tenemos nuevos aprendizajes y me siento bendecida de estar en este lugar, me siento agradecida por este grupo y lo considero mi segunda casa, mi segundo hogar”, dice y agrega que también hacen bisutería, que comenzaron a elaborar durante la pandemia para los colgantes de tapabocas; aprendieron a elaborar lencería y le gustaría poder dedicarse a todo eso en un futuro.

“Queremos salir profesionales de acá”, aporta una compañera, y otra manifiesta que las capacitaciones son en el taller mismo, y cada una elige en qué quiere participar. Son actividades relajantes y se disfrutan mucho, comenta.

También algunas mujeres son egresadas de la Tecnicatura en Diseño de Modas; una de ellas comenta que en el taller aplica todo lo aprendido durante ese camino. Otra de las actividades que resalta es la utilización de los restos de tela para hacer pequeños telares que luego utilizan para intervenir prendas. “Hace poco hice un telar, un tejido que vi que la Miss Paraguay Nadia Ferreira usó en su vestido”, dice.

Agrega que no solo se dedican a la indumentaria, sino que también hacen algunas artesanías, como los angelitos para la época de Navidad, elaborados con material reciclado como cartones, y llevan unas alitas de ñandutí. También hacen bolsos y cosen unas mantas de peso de la marca Sleepy, terapéuticas que ayudan a dormir mejor y mejorar síntomas de ansiedad, depresión, estrés, autismo.

Así como colaboran –destaca Abriola– con el emprendimiento de las mantas, más adelante les gustaría ser una incubadora de emprendedoras, ya que cuentan con una capacidad de producción muy buena y les gustaría poder abrirse quienes quieran ser sus aliados.

Aprendizaje constante y veloz

No se requiere experiencia, pero la verdad es que las chicas aprenden volando. Abriola aclara que muchas de las chicas del equipo no estuvieron privadas de su libertad y todas tienen realidades y formaciones diferentes. “El ambiente del taller no es el de una fábrica, es un ambiente familiar”, insiste.

“Somos inclusión 100%. Toda mujer que quiera venir puede acercarse, siempre y cuando tengamos espacio”, destaca al señalar que desde la fundación quieren ser un puente de transformación para estas mujeres y que ellas se terminen convirtiendo en agentes de cambio desde sus territorios.

Todo empieza con el trabajo, y cuando ellas se dan cuenta de que pueden lograr algo tan bello como ese vestido, el orgullo de ver en pasarela un trabajo suyo, es una gran satisfacción.

El desfile

El desfile tuvo lugar el 25 de noviembre en el Museo de Arte Sacro y fue preparado por la Organización de Cónyuges Diplomáticos Acreditados en Paraguay y el apoyo de la Embajada de Taiwán en nuestro país.

La colección presentada llevó el nombre de Kuña Mainó: Mensajeras del Sol a beneficio de la Fundación Princesa de Diana de Francia, con el propósito de comprar máquinas de coser para el taller que alberga mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

