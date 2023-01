El chispeante humor de Anita Dice

Con el sello de la editorial argentina Chirimbote, Mi oveja favorita es el primer libro de humor gráfico publicado por una paraguaya en Buenos Aires, Argentina, donde Mali Jara vive hace ocho años. “El proceso fue muy largo, porque estaba trabajando en una agencia cuando tuve una reunión y me dijeron: Queremos publicar un libro contigo”, recuerda Mali, quien renunció luego a su trabajo para ocuparse del libro. “Fue un proceso de 10 meses a un año”, señala.

El material es como un reflejo de su historia y cómo ella fue entendiendo el feminismo. “El libro tiene una frase que me gusta mucho que es: Era feminista y no lo sabía. Fue lo que me pasó”, cuenta. “Tuve una conversación con una amiga sobre un dibujo que iba a hacer y ella estaba en shock. Quería hacer ese dibujo, porque no tenía nada que ver con el feminismo, empezamos a hablar y debatir cómo uno entiende el feminismo, porque nadie te enseña. Recién ahí entendí lo que era el feminismo. Antes, la gente me veía como feminista, pero yo todavía no tenía claro el concepto. De ahí, con mucha empatía y comprensión y leer un poco más, entendí lo que significaba y ahí dio un giro Anita, pisó muy fuerte y empecé a informarme más”, agrega.

Primera década

Anita Dice nació hace nueve años hablando sobre los pequeños temas que nos afectan en el día a día, la ansiedad, las inseguridades, así como los derechos LGBTQI+ y los derechos de la mujer, convirtiéndose así en una referente más del feminismo en el país. “Pienso que nos enseñan que el feminismo es una mujer recontraenojada, que no se depila y quiere pintar paredes, y no es así. Está muy lejos de la realidad”, opina Mali.

“También me parece interesante cómo nos convertimos en la persona que queremos ser cuando nos repreguntamos eso que nos enseñaron. Tenemos una terrible educación sobre distintos temas y descubrirse a uno mismo es como decir: ‘¿Será que esto es así? ¿De dónde sale que esto sea normal?’. Me parece un proceso superinteresante cuando tu opinión no es la opinión de otras personas, que no estás repitiendo algo que te enseñaron, sino que es algo que realmente comprendes y formas tu propia opinión”, asegura.

Para Mali, el feminismo es la búsqueda de igualdad de oportunidades y de derechos entre el hombre y la mujer. “Es eso. Me impresiona cómo algo tan simple puede ser al mismo tiempo tan complicado”, cuestiona.

Mi oveja favorita

“Me gusta mucho el título, porque es como que por fin la oveja negra deja de ser juzgada o discriminada o criticada, sino que por fin es la favorita. Es como un festejo a ser distinto y para no tratar la diversidad como algo que está mal o tiene que ser así o todos tenemos que ser como Kent o Barbie, todos perfectos. Eso no existe. El mundo es muy diverso y muy hermoso, porque es diverso”, reflexiona la autora.

Mali, quien disfruta de este momento al ver concretado su sueño, invita al lanzamiento del libro que será este jueves 2 de febrero, en el Bosque de los Artistas (España casi Gral. Santos), a las 19:30.

Más info

Mi oveja favorita se puede conseguir en Asunción en la tienda @cotana.tienda (con envíos a todo el país), en Ciudad del Este en la cafetería @ilcaffebyconvair (Adrián Jara esq. Pampliega) y en librerías de Argentina, incluida la histórica El Ateneo, además de www.chirimbote.com.ar.

En Instagram: @anitadice, en Facebook como Anita Dice y en TikTok: @anitadiceoficial.