Esto sucedió

Aquellos corsos infantiles

Décadas atrás los corsos infantiles eran una verdadera tradición de los carnavales no solo en Asunción, sino en todo el país. Uno de los más famosos corsos era el del Parque Caballero. Pero también se organizaban varios otros. En la foto: el pequeño Édgar Domingo Riquelme, quien con su vistoso disfraz de sheriff del antiguo Oeste americano ganó el primer premio en el corso infantil organizado por el Club Sport Colombia en marzo de 1968.

¡Bomba! Algo de Vietnam en Asunción

El 8 de marzo de 1968 un suelto de ABC Color hablaba de este tanque de gas atravesado en la curva de Félix Bogado y General Santos, obstaculizando el tránsito en la oscuridad. “No poseía señal de peligro alguna o baliza que lo identificara como objeto peligroso en la ruta. Tampoco había persona responsable en las cercanías que perteneciera a la compañía. Y, lo que es más, no había ningún personal de la Policía Caminera (aún no existía la Policía Municipal de Tránsito)”. Concluía el texto que “al parecer no hay necesidad de ir a Vietnam para encontrar bombas en el camino”. Obvia alusión a la Guerra de Vietnam.

Curso para bibliotecarias

Evidentemente las bibliotecas en 1968 estaban a cargo de las mujeres. El profesor Trifilo Salinas, director del departamento de Investigaciones Psicopedagógicas del Ministerio de Educación, fue el que lideró el curso dirigido a las bibliotecarias. En primera línea aparecen sentados, el Lic. Luis G. Benítez, subsecretario de Educación y Culto; el señor Frank Mann, de la división Educación de la Misión Económica de los Estados Unidos, y el señor Jensen, del departamento administrativo de la misma, quienes entregaron los certificados.