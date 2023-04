Más de seis décadas de bendita música

Mil anécdotas cuenta Riolo mientras recuerda todo lo que le ha brindado la música desde aquel 27 de enero de 1961, en que hizo su debut profesional tocando la batería con la Baby Jazz, en el Club Sajonia, ante más de 5.000 personas, que esperaban ver la actuación de 8 niños. Así fue su comienzo profesional.

En 2021 se cumplieron seis décadas de aquella incursión, pero la celebración se pospuso a causa de la pandemia del coronavirus. “Tres años parados”, lamenta Riolo. Es por eso que ahora prepara varias presentaciones para conmemorar tan significativo hecho.

“Uno tiene que ser decidido. Tiene que hacer las cosas. No existe el hubiera hecho”, afirma el músico que en 2020 tenía la idea de lanzar el disco de La conexión latina, el primer grupo de música caribeña que formó hace años. “Un día voy al estudio del maestro Sergio Cuquejo y me ve cabizbajo y meditabundo. Me pregunta qué me pasa, porque yo siempre soy alegre, por más que esté con problemas, no bajoneado. Le dije que estaba pensando qué hacer porque cumplía 60 años y no había ningún movimiento. Entonces me dijo que podía utilizar el estudio. Conseguir dinero para los músicos. ‘Te apoyo en esto’, me dijo Sergio. Apareció un duende y así hicimos el disco”, recuerda Riolo, bendecido siempre por la gente que le rodea.

Primer concierto pospandémico

El próximo viernes 5 de mayo será el show que Riolo está preparando en la Asociación de Músicos del Paraguay (15 de Agosto 1362 entre 1ª y 2ª Proyectada), a las 21:00. En esta ocasión, Riolo compartirá el escenario con varios artistas, como Enrique Zayas, quien demostrará su talento en la armónica.

El show será ideal para conocer todas las facetas musicales en las que Riolo se desempeña en los escenarios nacionales e internacionales. “Mi mundo musical abarca muchos estilos. Dios me dio un don para tocar varios estilos”, confiesa. Esos estilos están descriptos en el documental que realizó con el apoyo del maestro Sergio Cuquejo.

“Quiero iniciar un ciclo de cuatro conciertos en total. Son varios estilos de música que vamos a hacer el 5 de mayo. Abarca un poquito de lo que yo hacía con el Equipo 87. Son canciones que marcaron mis épocas, porque desde criatura escuchaba”, detalla el músico, que comenzó a amar la música gracias a su papá-abuelo Domingo Nereo Alvarenga, quien era bandoneonista y trompetista, y le enseñó el bongo a los tres años, el tambor a los cinco y a los siete debutó profesionalmente con la batería.

“Antes viajábamos con su orquesta a Puerto Murtinho, Brasil. Yo tocaba de criatura. Se me pegaron varias canciones tradicionales del folclore musical”, comenta. “Él tenía la Orquesta Típica de Jazz. La primera media hora se tocaba música folclórica, tango, jazz, folclore, valses y luego los mismos integrantes cambiaban de instrumento y tocaban música moderna. Por eso lo llamaba Típica de Jazz”, refiere.

El abuelo de Riolo era bandoneonista, trompetista y percusionista. Riolo le debe toda su formación artística y profesional. “Aprendí así. Tocábamos en el Club 12 de Junio, Club Humaitá, Rubio Ñu. A los 7 años, el maestro Rudy Heyn me busca para invitarme a formar parte de la Baby Jazz. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, sostiene.

Primero el jazz, luego rock and roll fueron los estilos en los que fue perfeccionándose. Una de las etapas más importantes de su vida fue integrar el recordado grupo Equipo 87, con el que desplegó todo su talento en el país y el extranjero.

Para agosto, Riolo proyecta el lanzamiento del disco de salsa que grabó con su grupo La conexión latina, con el que inició el movimiento salsero en nuestro país. “El año que viene serán 20 años”, manifiesta.

Otro proyecto será a fines de setiembre o inicio de octubre, para destacar su lado brasileño. “Porque toqué mucha música brasileña de criatura. Tal es así que en Estados Unidos me abrieron las puertas con ese estilo de ritmo”, indica. “Por último, en diciembre, antes de mi cumpleaños, haré el lanzamiento del 60º aniversario musical, del video y el CD a la vez”, adelanta.

Además de su faceta artística, Riolo trabaja por los derechos de autor formando parte de AIE Paraguay, que hace tres años abrió una escuela de música con instrumentos de primer nivel. “Está abierta a todos, solo se abona matrícula y los cursos son gratuitos”, invita.

“Verdaderamente me siento realizado”, refiere Riolo. “Me gusta la música. Me gusta compartir con la gente. Tengo muchos amigos, tanto en Paraguay como afuera. Siempre hice esto y voy a seguir haciendo”, resalta el músico que espera a su público este 5 de mayo.