La tendencia de lo sustentable en la moda

Victoria Krasniansky es una diseñadora paraguaya de tan solo 26 años. Su ingreso al mundo de la moda se dio desde muy chica, cuando tuvo muy claros sus deseos de estudiar Diseño de Indumentaria y luego poder tener una marca propia. Y lo hizo.

Después de haber finalizado sus estudios en la Facultad de Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires y de estar viviendo aquí en Paraguay desde hace un tiempo, Historias en Lino nació con la idea de tener un espacio en el cual plasmar su impronta, comenta.

Su marca ya ha cumplido un año, y Victoria se encuentra muy feliz con el camino recorrido hasta ahora. “Busco expandirme con varios proyectos que me entusiasman mucho, que son la línea one of a kind, los vestidos made to measure y en un futuro historias en lino home”, dice. Sus piezas textiles tienen sin duda mucho de arte en sus líneas y es que esto siempre estuvo presente en su familia. Creció entre pintores, arquitectos, artistas plásticos, como su tío Bernardo Lito Krasniansky. Sobre esto relata que “fue algo que siempre me llamó la atención; en mi tiempo libre me la pasaba jugando entre retazos de telas, pinturas, cursos de dibujo. Actualmente puedo perder la noción del tiempo recortando a mano, aplicando piezas y armando una prenda, disfrutando mucho del proceso, para luego ver en una clienta darle vida”.

Es que la moda no se trata solo de vestir, sino de crear piezas memorables y que hablen desde su construcción, de quién es quien lleva la prenda. Una forma de expresión que conjuga idea, buen gusto, conocimientos técnicos y un ajuste perfecto a diferentes siluetas.

En un recorrido por sus creaciones se puede sentir el aire femenino al máximo, de líneas finas y siluetas que expresan libertad, pureza, comodidad y sensualidad al mismo tiempo. Sus looks representan a mujeres seguras, de gran personalidad y estilo, mujeres en busca de prendas que puedan convertirse en clásicos.

Relación con el slow fashion y lo ecofriendly

Me parece interesante esta propuesta, afirma Victoria y agrega que, casi sin intención, ciertos valores que tiene Historias en Lino se alinean con esta corriente cada vez más fuerte en el globo, ya que desde su marca trabajan con tejidos 100% naturales, tratando siempre de encontrar la mejor calidad, también dándole una nueva oportunidad a los tejidos mediante la creación de prendas contemporáneas que sean clásicos en el vestidor y duren por años. Además, comenta otro punto muy importante y que hoy en día ha tomado por fin relevancia en discusiones: la tranquilidad de que sus proveedores trabajan en espacios y conductas lejos de la explotación.

Sobre esto último se han ido lanzando investigaciones y todo tipo de documentales sobre la industria de la moda, en los que se exhibe el ambiente insalubre y explotador de varios talleres en países en los que prima la situación de pobreza e insalubridad. Ante tal escándalo, varios dejan de consumir de grandes marcas acusadas de utilizar este tipo de talleres para confección de sus colecciones, y hoy en día se prefiere, por ello, cada vez más la mano de obra local, con un pago y trato justo, acorde a un horario flexible de trabajo y en ambientes saludables.

Victoria Krasniansky dice que ser consciente de lo que se consume es algo que está de moda. “El público de a poco toma la costumbre de interiorizarse y no tomar a la ligera qué tipo de productos ingresa a su hogar”. También habla de que, así como algo es más saludable o no, hoy las personas piensan mucho antes de decidir hacer una compra en el campo de la indumentaria; se busca comprar prendas de buena calidad que no se arruinen al primer uso. Hay más conciencia en cuanto a no comprar prendas cada temporada, algo que termina siendo más caro.

Tendencias de temporada

Afirma no ser de las que siguen las tendencias a rajatabla. “Creo más en poder escucharse a sí misma y no seguir tanto la moda vigente, sino encontrar el balance justo donde nos sintamos cómodas y seguras con lo que llevamos puesto. Ya que sentirnos seguras, confiadas, lindas y cómodas es lo que mejor nos queda y se refleja mucho en nuestra actitud”.

Recuerda que lo primero y principal es encontrar esas prendas con las que nos sentimos cómodas, como también clásicos de buena calidad que sean eternos, “para también darnos la oportunidad de adquirir alguna que otra cosa que esté de moda sin perder el estilo personal de una, y que tampoco en pocos meses esa prenda pase a ser irrelevante”.

Sin duda, hay elementos comunes en varias colecciones cada año que utilizan quizás colores o telas que ingresan fuertemente e inundan no solo pasarelas, sino las calles. El factor de originalidad en cada uno hace que, aun incluyendo alguna de estas prendas en el guardarropa, se pueda combinarlas con los clásicos que menciona la diseñadora, en tonos más neutros y clásicos, fáciles de combinar en múltiples disposiciones y así poder construir con un número no muy grande de prendas, grandes variaciones de vestuario para todo tipo de ocasiones.

En la moda es fundamental saber elegir para verse frescos, actuales, con personalidad, y sin descuidar temas que importan, como el medioambiente y las condiciones laborales de quienes hacen nuestras ropas.

Más info

Instagram: @historiasenlino @victoriakrasniansky

Creatividad y color para diferenciarse

María José Angulo es una conocida diseñadora famosa por su creatividad y estilo urbano, descontracturado. Dice que “existen muchos artilugios para renovarse y seguir estando cool, reutilizar tus looks dándole un twist: reciclando, customizando, haciendo upcycling; cortás, transformás, comprando de tiendas vintage donde encontrás tesoros únicos. Agrega que una de sus frases de cabeceras es “reúse, reduce, recicle”, y eso sin duda marcó un rumbo en su trabajo, ya que desde su marca La P3rcha lo pone en práctica todos los días, rescatando prendas y llevándolas a otro nivel por medio de cortes, costura, pintura, bordado y más. Las ideas no faltan.

¿Cuáles son las tendencias para outfits urbanos? Realmente la tendencia es sentirte confiada en tu vestir, afirma. La diseñadora recomienda prendas cómodas que revelen la personalidad de quien las viste, que dejen huella propia y “te distingan del montón”. “Sé tú mismo expresando tu esencia en las ropas que llevas”, sugiere.

Lea más: Genuina inspiración

Lo ecofriendly y lo artesanal conviven en su marca de indumentaria a través del pensamiento y el trabajo manual, ya que ambos trabajan para crear y materializar sus ideas, ya sea en piezas de tocado o ropas en las que convergen lo eco, realizado artesanalmente con sus propias manos.

Cabe mencionar que, además de su trabajo en La P3rcha, Majo se destaca creando tocados y otros accesorios para el cabello o hasta aros y más, para ocasiones elegantes como casamientos, fiestas de 15 años, debuts en sociedad, colaciones, etcétera. ¿Cómo combina ambas tareas? Tiene un “doble chip”, comenta entre risas. Sostiene que ambos polos de trabajo creativo están al unísono y son independientes. “Los dos son íntegramente yo; los tocados son mi lado fancy (elegante), chic delicado y sofisticado, creo piezas únicas diseñadas a medida y las hago reales con mis manos; y, por el otro lado, el upcycling customizado, moda sustentable que es mi lado alternativo, experimental street y bien urbano con conciencia y dejando una huella a seguir en la próxima generación “.

Customización en vivo en un abrir y cerrar de ojos

Un tiempito atrás estuvo customizando prendas en un megaconcierto y pronto estará presente en otros. En sus propias palabras, aquello fue “una experiencia alucinante; a las personas que van a festivales les encanta tener un souvenir, un presente del fest o de su grupo preferido, más si está customizado ahí en vivo frente a ellos, les reemociona, hacen fila y se van felices con una enorme sonrisa”, relata.

Lea más: Enlazar los anhelos

Se podía observar a una gran cantidad de gente solicitando el servicio de customización. ¿Qué es esto? Customizar es personalizar, dar carácter personal a algo. Es que hoy en día, sobre todo entre el público más joven, hay una creciente preferencia hacia lo auténtico, que hable de la personalidad de quien lo lleva. Aquello va más allá del vestir, llegando al color y corte de cabello, los tatuajes, etcétera; expresarse es parte de la consigna, no seguir reglas ni uniformes, ya que la forma en que uno se muestra al mundo es parte importante de la autopercepción, ser uno mismo.

Cada vez más gente que se anima a ser diferente y vestir algo único. “Hay una enorme juventud intentando buscar su estilo, como se sienten cómodos y seguros, donde la personalidad se refleja en su vestir sin tener que hablar. Las redes mueven mucho eso y tanto hombres como mujeres se animan a jugarse más en sus looks y no les da vergüenza, sino les da orgullo ser diferentes, confianza y amor propio”, enfatiza.

Ella es una diseñadora que no para, y en 10 años se imagina creando piezas para músicos y artistas, siguiendo su línea sustentable y dejando siempre su sello en cada pieza exclusiva creada . En cuanto a su inspiración para crear comenta: “Siempre digo y realmente lo que me inspira a diario es la vida misma, me dejo fluir en ella y me encuentra plasmando emociones y sensaciones en la moda que diseño y creo”.

Más info

Instagram: @la_p3rcha @ majo_angulo_py @majenta_con_jota