Victoria Krasniansky y sus Historias en Lino

-Historias en Lino… ¿En qué se ha inspirado el nombre de tu iniciativa de moda?

-Siempre me interesó mucho y me apasionaron las diferentes técnicas artesanales. Esto me llevó a poner en valor el tiempo y dedicación que lleva la creación de cada prenda. Lo mismo sucedió con los tejidos metálicos, adaptándolos a las infinitas posibilidades que existen para aplicarlas y llegar así a que se conviertan en prendas usables y con estilo único. Siendo pionera aquí de instalar este estilo.

-De ahí el nombre…

-De aquí sale el nombre “Historias en Lino” (HL), por valorar el peso de la historia que lleva cada pieza, y el camino recorrido hasta ser confeccionado. También, como un reconocimiento a la tarea de las costureras quienes transmiten su oficio y conocimientos de generación en generación, contando de algún modo sus propias historias.

-¿Cuál es la propuesta específica de tu marca, es decir, tu sello algo que la gente vea y diga: “esto es de Historias en Lino”?

-La propuesta de la marca es darles segundas oportunidades a tejidos olvidados y revalorizarlos, ya que, son piezas confeccionadas con técnicas y maquinaria que ya no están tan vigentes. Lo más lindo es ver la respuesta de las clientas y el aprecio que les dan a las prendas sabiendo que van a adquirir una prenda que no se va a conseguir en otro lado y al mismo tiempo una prenda con múltiples usos, un eterno en el vestidor.

-¿Solo lino o también se usan otras telas en tus creaciones?

-Creo que, en una marca, cuanto más rico sea el abanico de opciones, mejor es. Me gusta la idea de jugar con infinitas posibilidades. Desde lino, piezas antiguas, tejidos naturales hasta piezas metálicas. Y encontrar distintas formas de utilizar estos tejidos. Sin embargo, contamos con una producción pequeña por diseño, porque no queremos perder la individualidad y estilo de cada clienta.

-¿Cuál fue tu mayor creación?

-Creo que el vínculo de confianza y la imagen que logré sembrar en mis clientes. Contamos con una atención muy personalizada, nos involucramos en las necesidades y las acompañamos en los diferentes acontecimientos que son importantes en sus vidas, tanto en nuestra línea Pret a porter como cuando creamos diseños personalizados con nuestra línea made to measure.

-¿Cómo se ha dado la decisión de iniciarte en el mundo de la moda?

-El arte siempre estuvo presente en mi familia. Crecí entre pintores, arquitectos, artistas plásticos, como mi tío Bernardo Lito Krasniansky. Siempre jugando entre retazos de telas, pinturas, etc. y desde que tengo memoria tuve muy claros mis deseos de estudiar diseño de indumentaria y luego poder tener una marca propia. Luego de haber finalizado mis estudios en la Facultad de Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires y de estar viviendo aquí en Paraguay por dos años, Historias en Lino nace con la idea de tener un espacio donde plasmar mi impronta.

-¿Cuáles han sido, si las hubo, las barreras o dificultades en tus primeros pasos dentro del mundo del diseño?

-Creo que la mayor traba me la puse yo misma, fue un paso enorme para mí decidir plasmar lo que tantos años había soñado en crear. Por otra parte, el proceso entre tener una idea hasta lograr llevarla a un producto concreto es muy largo, requiere probar, equivocarse, aprender y volver a intentar muchas veces, sin que esto signifique abandonar la idea original.

-Tus creaciones tienen un sello característico ¿cómo decidiste ese camino?

-Creo que mis creaciones reflejan bastante mi estilo personal, y también un estilo que se veía poco aquí en Paraguiay pero que se buscaba constantemente en las marcas extranjeras. Amante de las fibras de primera calidad, muy romántica, femenina, en un mundo de puntillas y bordados, pero al mismo tiempo alguien que desea sentirse sexy y edgy.

-Respecto ya a la producción ¿cuánto tiempo te lleva el proceso creativo hasta llegar al producto final?

-El proceso de producción junto con el creativo es bastante extenso, las prendas que trabajamos son todas hechas a mano y con materias primas muy delicadas, como el hilado de seda natural o las piezas antiguas, las cuales hay que tomar la responsabilidad de trabajarlas con mucho amor, ya que no son piezas replicables. Es por esto que nuestras clientas saben que están adquiriendo un producto de calidad y único.

-¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

-Me apasiona lo que uno puede comunicar e implementar en base a lo que decide vestir. La impresión que damos al llegar a un lugar es importante. Consciente o inconscientemente la elección de un look comunica.

-La atención que ponemos al armar nuestro outfit, habla mucho de nosotros.

-Uno no viste igual para ir a trabajar, como para ir a un evento especial. Y allí es donde podemos tomar dimensión de que todos tomamos algo de la moda con nosotros hasta los que se sientan mas ajenos y no desmerecer el rubro, que suele ser castigado por ser “superficial” y asi entender que es mas profundo y va mas alla de lo estético.

-Algunas propuestas se ven, si bien con un estilo clásico y sobrio, también con un toque audaz ¿cuál es el tipo de mujer a la que van destinadas tus propuestas?

-HL piensa en una mujer distinta para cada ocasión, no se encasilla, hoy puede sentirse sexy y mañana sobria y discreta, lo que importa es como se siente y que nuestro estilo la represente, que les permita a nuestras clientas encontrar esa prenda que busca para cada ocasión.

-¿Cuál es tu inspiración en los diseños?

-La inspiración surge al tener la materia prima y comenzar a imaginar y probar para llegar a crear las prendas, no hay una sola fuente de inspiración, los paisajes, las diferentes siluetas, despiertan ideas y se comienza un proceso extenso de prueba y error hasta llegar a las prendas finales.

-Desde tu experiencia ¿Cuál es la clave para un estilo perfecto?

-Creo que la clave de un estilo perfecto es encontrar el balance justo entre lo que la moda ofrece y nuestro estilo personal. Ya que sentirnos seguras, confiadas, lindas y cómodas es lo que mejor nos queda.

-¿Podrías hablarnos respecto a la tendencia de la moda ecofriendly?

-Me parece algo importante que se este tomando en cuenta y creo que, sin proponérmelo en una primera instancia, los valores que tiene Historias en Lino, dándole una nueva segunda oportunidad a los tejidos, tiene mucho que ver con este concepto. Como también, la tranquilidad de que nuestros proveedores trabajan en espacios y conductas lejos de la explotación y respetando los procesos para no ser invasivos en la contaminación.

-¿A qué diseñador o diseñadora admirás?

-A nivel profesional sigo mucho el camino de creación e investigación de Maria Grazia Chiuri, ella logró en una marca súperclásica y establecida como Dior, aportar técnicas artesanales de todas partes del mundo, hasta del mismo Parauay, dándolas a conocer al mundo.

Identikit

Nombre completo: Victoria Krasniansky

Edad: 26 años

Estilo de moda favorito: Hippy chic

Libro favorito: Moda de la gran guerra: relatos del guardarropa de la Historia

Color favorito: Blanco