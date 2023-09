Espectáculo épico de bateristas en Asunción

El apacible ambiente del Paseo de la Costanera temblará nuevamente con el sonido de las baterías que en un solo ritmo invadirá todos los espacios del concurrido lugar. Por un momento quedará atrás el ajetreo de los autos y el ruido se hará música para los oídos.

Ciento veinte corazones latirán efusivamente mientras ejecutan de manera precisa lo que vienen ensayando desde hace meses y demostrarán sus cualidades artísticas.

El escenario al aire libre es propicio para que las personas celebren un momento inolvidable, arropado por el talento de niños, jóvenes y adultos que ofrecerán un espectáculo que se recuerde para siempre.

Un plus en el atractivo de este espectáculo es que varios miembros de una misma familia participan. Está el caso de una mamá que tocará con su hijo de siete años, así como el baterista de Madera Noruega, Darío Morán, que actuará con sus hijos Christian y Marcelo.

Junto con los alumnos y profesores se suman profesionales de este instrumento, como la exbaterista de Residentas del Rock, Silvia Pistilli; Jorge Torres, ex Endgame, y Beto Barrios, quien fue primer profesor de batería del Conservatorio Zeppelin School y hoy nominado al Latin Grammy con su grupo Tierra Adentro.

También confirmaron Marcos Sanabria del grupo cristiano Redimidos y Jorge Moro, baterista de India Guaraní.

“Será una fiesta inolvidable. Les prometo”, asegura Gladys Rojas, directora del Conservatorio Zeppelin School, organizadora del BaterAsu por tercer año consecutivo, con apoyo de la Municipalidad de Asunción y la Secretaría de Cultura.

Este evento de gran magnitud será en la Costanera de Asunción, donde se reunirán hoy 120 bateristas que compartirán su música en un espectáculo único en el país, que se lleva a cabo por cuarta vez.

“Nuestra meta es reunir a familias enteras, desde abuelos hasta los más jóvenes. Es un evento sumamente especial. Cuando las baterías suenan al unísono, es una experiencia emocionante que te eriza la piel”, comenta con entusiasmo la organizadora.

¿Cómo surgió la idea de este evento?

Gladys relata que su hija Paola le mostró un video en 2021 que despertó su interés. En medio de la depresión y la caída de ánimos provocada por la pandemia del coronavirus en ese entonces, ella decidió tomar la iniciativa y su hija la apoyó plenamente. Así nació el BaterAsu.

Con determinación, Gladys presentó su propuesta en la oficina de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción. El director, Hugo González, aceptó el desafío, y así comenzaron los ensayos.

El esperado debut tuvo lugar en septiembre de 2021 en la Plaza de la Democracia, superando las expectativas al reunir a 33 bateristas, en lugar de los 30 planeados inicialmente.

El éxito del evento atrajo la atención de Angie Duarte, directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción en ese momento, quien expresó su deseo de repetir el espectáculo en la Costanera, lo que se logró en noviembre del mismo año con 56 bateristas, marcando un hito en la historia de la música en el país.

¿Por qué la batería como protagonista?

Esta elección –cuenta Gladys Rojas– se basa en el hecho de que los bateristas, que siempre están en el fondo del escenario, desempeñan un papel fundamental en una banda al armar, tocar y desarmar sus kits. “Quería destacar la importancia de este instrumento”, declara.

Con este concierto también se nota la pasión que ponen los bateristas. Hay niños desde cinco años tocando hasta adultos mayores que muestran todo el entusiasmo que brinda la música.

En el caso de Gladys, ella se animó a hacerlo hace tres años, porque considera que nunca es tarde para aprender. “La música siempre me apasionó. Intenté un par de veces con la guitarra, pero no era lo mío y probé batería con el mago del profe Alberto, quien me tuvo y tiene tanta paciencia. Es un gurú este profe y ahí me di cuenta de que era el instrumento correcto”, refiere la impulsora del BaterAsu.

“La verdad que mis clases me dan muchísima motivación en mi día a día. Cada lección aprendida es un desafío ganado y me hace muy feliz ir sacando los temas que amo. Por eso insto a la gente a estudiar batería, porque hace bien al alma”, sostiene.

El mismo entusiasmo se refleja en su hija Fabiana Florentín, quien este año comenzó a estudiar, y en su nieta Abby Savio, quien tomó los palillos en enero de 2022.

Las cifras en aumento

Con ganas desafiantes y la meta de superar su propio récord, en 2022, la organización de los XII Juegos Suramericanos Asunción Odesur le propuso a Gladys formar parte de los shows artísticos y nuevamente fue un suceso al reunir en un mismo escenario a 100 bateristas.

Aunque no es fácil montar un espectáculo de esta envergadura, tanto Gladys Rojas como los músicos, profesores y alumnos son motivados por la música que les levanta y les permite encarar este tipo de emprendimientos.

Esta tarde, a las 17:00 y con acceso gratuito, la Costanera de Asunción nuevamente se llenará de colorido musical que traerán estos bateristas rindiendo un merecido homenaje al maestro Toti Morel, quien lleva más de 50 años de trayectoria como músico y tres décadas como docente formando a miles de músicos en nuestro país.

“Me resulta gratificante recibir este homenaje a mi trayectoria. Espero seguir honrando a todas las personas que son de hecho la inspiración para continuar en lo que hago a través de la música”, declara Toti Morel.

“Es un maestro de maestros. Es una figura destacada y lo tenemos aquí en Paraguay”, añade Gladys acerca del talento y la labor que lleva adelante el maestro Toti Morel.

Bajo la batuta del maestro César Cipolla, los 120 bateristas tocarán en conjunto con el grupo Coda, que interpretará distintos covers de gran popularidad para el deleite del público.

“Para el 2024, la vara es mucho más alta. Queremos sorprender al público con una propuesta totalmente diferente”, adelanta Gladys Rojas, quien invita a todos a celebrar la llegada de la primavera y el Día de la Juventud, con buena música.

Curiosidades de la batería

- En 1890 aproximadamente se empezaron a unir varios instrumentos de percusión, como tambores y timbales de África y China; el bombo de Europa y los platillos de Turquía y China dando origen a lo que sería la batería.

- El estilo musical estadounidense conocido como Cakewalk fue uno de los primeros estilos que dieron lugar a la batería, aunque también se cree que la creación de este instrumento se relaciona con el jazz que tocaban en bares de Estados Unidos.

- Inicialmente algunas de sus piezas se construían con pieles de animales mamíferos y pieles de pescado.

- Al principio, la batería era ejecutada por tres o cuatro percusionistas a la vez. El bombo y la caja eran la base y eran ejecutadas por una persona cada una. Se contaba con una o dos percusionistas más para que ejecuten los demás instrumentos complementarios de percusión.

Subiendo decibeles

El BaterAsu cautivó un público que en cada edición exige ver más de estos talentosos músicos que dejan su corazón en cada edición.

Eso se comprueba desde la primera vez cuando tímidamente se presentaron en la Plaza de la Democracia con tres temas. El público deliró y pedía el bis eufóricamente.

En la segunda edición el repertorio subió a cinco y para esta cuarta presentación prometen mucho más, consolidando así el evento que vino para retumbar en Paraguay.