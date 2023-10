Citas & Hechos

El perro

“Si recogen a un perro que anda muerto de hambre, lo engordan, no los morderá. Esa es la diferencia más notable que hay entre un perro y un hombre”. Mark Twain (1835-1910), escritor y periodista estadounidense.

“Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer”. Groucho Marx (1890-1977), actor estadounidense.

“Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte”. Goethe (1749-1832), poeta y dramaturgo alemán.

“Tirarle el hueso al perro no es caridad. Caridad es compartir el hueso con el perro cuando se está tan hambriento como él”. Jack London (1876-1916), escritor y activista americano.

Jagua ry’ái y jagua’i pakéte

Jagua ry’ái significa “sudor de perro”, pero generalmente se utiliza la expresión en sentido figurado para descalificar, menospreciar, ningunear a una persona o para referirse a algo insignificante, o que es nada. Casi siempre la palabra es utilizada en sentido figurado para descalificar la opinión, acción o el poder de alguien. Según el profesor de Lengua Guaraní, licenciado Lino Trinidad, esta expresión se usa para decir que algo no existe, “porque el perro no suda, no excreta sudor. Se refresca sacando la lengua afuera. Cuando una cosa no sirve para nada se dice ‘péa ningo peteî jagua ry’ái’”. Conforme al diccionario de paraguayología, para otorgarle mayor énfasis, suele estar acompañada por diversos superlativos comunes en el país (jagua ry’ái eterei, jagua ry’ái nde’áva, etc.). Otra de las exageraciones muy utilizadas es jagua ry’ái rei. Es decir, se trata de algo todavía más inútil e insignificante. En traducción libre significa “sudor de perro gratis o en vano”.

En Paraguay, cualquier cosa puede pasar a la categoría de jagua ry’ai: un tema, una persona, una causa, un evento que no tienen ninguna significación; hasta un varón que fracasa en su intento de cortejar a una dama puede ganarse el mote en la conversación de sus amigos. La expresión no tiene género; es decir, se aplica indistintamente a hombres y mujeres.

Por otro lado, jagua’i pakéte, en palabras del profesor Trinidad, se utiliza para descalificar y significa “algo despreciable que no sirve para nada, solo para mirar. Se le viste bien a un perrito y se lo saca a pasear para que la gente lo admire. Es algo que se presenta muy bien a un tercero, pero que no sirve para nada”. Los perros de raza son considerados, generalmente, jagua’i pakéte. También se utiliza como un apodo o “marcante” muy difundido en el Paraguay. El sobrenombre se aplica a las personas de tamaño pequeño, muy finas, que acostumbran a vestirse siempre elegantemente. Existe una infinidad de denominaciones más o menos chistosas que se usan en relación con estas mascotas. Por ejemplo: jagua departamento (perro de departamento), jagua cartera (perro de cartera), jagua cabina, (perro de cabina), entre otros.

Fuentes: proverbia.net/ / paraguayologia.com/