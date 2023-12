La canasta mecánica

Por ejemplo, cómo es que desaparecen los tápers y más todavía las tapas de los tapers. ¿Hay un duende que los lleva? ¿A dónde los lleva? ¿A un mundo táper? Qué cosa ingeniosa y útil resultó ser el táper. Su aparición nos cambió la vida. Existe un antes y un después del táper. Para colmo se hablaba de que la propia empresa Tapperware también estaba por desaparecer del mercado, aunque parece que al final la salvaron.

No comprendo por qué desaparecen las cucharitas, quien abduce el par de la media soquete que estoy segura metí en la máquina de lavar. Serán seres alienígenas, espíritus, reencarnaciones, quienes furtivamente se ocupan de llevar los anteojos, las llaves, la revista que estaba ahí, las lapiceras birome, las gomitas para atarse el cabello (llegué a comprar cien). Cuando ocurren estas desapariciones me viene a la mente la palabra abracadabra que siempre se caracterizó por evocar acciones poderosas o mágicas. Y me puse a buscar información sobre esta palabra esotérica. Encontré que es mencionada por primera vez en el libro de medicina escrito a principios del siglo III por Quintus Serenus Sammonicus, médico del emperador romano Caracalla. El Liber Medicinalis resulta ser una suerte de medicina práctica escrita en versos hexámetros, dirigido de manera evidente a las clases populares, con el objetivo de brindar recetas fáciles de preparar en forma casera, tanto para curar diferentes dolencias como para teñir el cabello. El galeno planteó el uso de la palabra abracadabra para curar la malaria, que en italiano medieval significa mal aire, una enfermedad que se convirtió en grave plaga y que algunas fuentes la responsabilizan como una de las causas de la caída del Imperio. Según la Biblioteca Británica, donde se encuentra el libro de medicina de Sammonicus, la palabra abracadabra debía escribirse repetidamente y en forma de pirámide invertida, omitiendo una letra cada vez. Se tenía la creencia de que, a medida que iban despareciendo las letras, también desaparecía la enfermedad. Mi interés es que aparezcan las cosas no que desaparezcan, por lo tanto abracadabra no me sirve.

Otra cuestión que me parece muy llamativa en lo cotidiano es el ronroneo de los gatos. Una maravilla intrigante que fue objeto de mitos y realidades a lo largo de la historia. Si bien no es un amuleto mágico ni una predicción climática, el ronroneo es considerado curativo y tiene raíces en la comunicación y el bienestar felino. Por lo tanto, la próxima vez que escuches el suave ronroneo de tu gato, acordate que es un vínculo entre el misterio y la ciencia, entre la magia y la realidad, entre lo que escuchamos, vemos, creemos que vemos y lo que no vemos.

carlafabri@abc.com.py