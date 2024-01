¿Cómo dijo?

¿Pero qué es el hackeo? Según el portal www.malewarebytes.com, “el hackeo hace referencia a las actividades que buscan comprometer los dispositivos digitales, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas e incluso redes enteras. Y aunque el hackeo puede no tener siempre fines maliciosos, actualmente la mayoría de las referencias tanto al hackeo como a los hackers, se caracterizan como actividad ilegal por parte de los ciberdelincuentes, motivados por la obtención de beneficio económico, por protesta, recopilación de información (espionaje), e incluso solo por la diversión del desafío”. Agrega que ha evolucionado desde una travesura de adolescentes a un negocio con crecimiento multimillonario”. En la actualidad se habla de ciberataque, término que no figura en el diccionario. Según el Observatorio de palabras de la RAE, “ciberataque es una voz correctamente formada a partir del elemento compositivo ciber- (que se une sin guion) y ataque”. No aparece en el diccionario por alguna duda: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Pero eso no implica que cambie en el futuro.

Fuentes : www.rae.es / www.malewarebytes.com