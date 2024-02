Los 45 de Bronco

Paraguay se inscribe en la lista de fieles seguidores de Bronco, que ha sabido mantenerse con versatilidad musical y éxito comercial gracias a su capacidad de conexión emocional con sus fans a lo largo del tiempo.

Fundado en 1979 en Apodaca, Nuevo León, México, Bronco se destaca por su mezcla única de géneros musicales, como el regional mexicano, pop y balada, creando así un estilo que lo lleva a triunfar en varios escenarios.

“En primer lugar, un saludo muy afectuoso a todo Paraguay, un país maravilloso que nos ha brindado tanto y nos ha recibido con mucho cariño. Estoy encantado de regresar y compartir con la gente 45 años de historia de la música de Bronco”, afirma Guadalupe “Lupe” Esparza, fundador de esta emblemática banda mexicana.

“Nos encanta sentir ese calor fraternal de ustedes, la forma en que expresan cariño, afecto y admiración. Desde que llegamos al aeropuerto ya sentimos ese cariño de todos nuestros seguidores de Bronco en Paraguay. En cualquier lugar que vamos dentro del país, sentimos ese abrazo maravilloso de la gente, esa celebración, y por eso nos encanta estar con ustedes”, confiesa Lupe.

El Tour 45

Este tour incluye a Paraguay con dos fechas: 9 de marzo en el Jockey Club y 10 de marzo en el Club 3 de Febrero, de Ciudad del Este.

“Queremos darle todo a nuestro público en Paraguay”, adelanta José Esparza desde México. “Para estos dos conciertos contaremos con una producción de primera. Queremos ofrecer un repertorio amplio para que la gente pueda disfrutar de sus canciones favoritas. Traemos estrenos en producción, vestuario e instrumentos. Presentaremos el concierto de una manera diferente a años anteriores, buscando ofrecer experiencias únicas”, agrega.

Traspasando las generaciones

En estos 45 años, la música le ha regalado experiencias maravillosas a Lupe, quien actualmente comparte el escenario con sus hijos René y José. “Imagínate. Siempre digo que mi vida ha sido hermosa a lo largo de mi carrera, pero hoy siento que estoy viviendo mi mejor momento como persona, como ser humano, como cantante y como papá”, alude.

“Estoy realmente orgulloso de mis muchachos, para mí los cuatro son mis hijos: Javi y Arsenio también. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo y de tener a mis hijos como compañeros”, destaca.

A lo largo de sus 45 años de carrera, el grupo experimentó con diversos géneros, colaboraciones y estilos, adaptándose a las tendencias cambiantes de la industria compartiendo con otros artistas. “En esta época, tenemos la ventaja de superar las barreras que antes limitaban la mezcla de estilos musicales. Ahora podemos fusionar cualquier género musical y hacer colaboraciones divertidas. Para nosotros, en Bronco, ha sido algo muy positivo, sobre todo porque hacemos colaboraciones con amigos y colegas, basadas en la amistad y admiración mutua”, opina Lupe.

Canciones coreadas

Millones de discos vendidos y estadios llenos son las huellas de Bronco en la música latina, con cientos de canciones coreadas en cada presentación. Pero ¿cuál será la canción de Bronco que no faltará en este concierto? “Tenemos muchas canciones, como Que no quede huella, Amigo Bronco, Libros tontos, Fin de semana, Esa mujer. La verdad es que tenemos varias. Sin embargo, Que no quede huella se podría considerar el himno oficial de Bronco, ya que fue la canción que nos dio a conocer y abrió muchas puertas en diferentes países”, señala José.

Habiendo alcanzado Bronco un estatus legendario en la música latina, seguir impactando es un gran desafío. “Creo que nunca se alcanza de conquistar lo que uno quiere, porque siempre uno quiere más. Hablamos de avanzar musicalmente. Yo siempre digo que como autor aún no he hecho mi mejor canción. Sigo buscándola y creo que como músicos buscamos nuestro mejor éxito, aunque ya lo hayamos tenido, seguimos buscando y esa es nuestra manera de andar el camino de Bronco”, manifiesta Lupe.

Conectar de manera emocional con su público ha permitido esa exitosa continuidad de Bronco a lo largo de las décadas haciendo que su música resuene y conquiste a varias generaciones. La capacidad de evolucionar y adaptarse han permitido al grupo seguir siendo relevante en la escena musical.

Más info

El Cumbiazo 2024. Además de Bronco actuarán Jorge Celedón, Jambao, Lizma, Los verduleros, Mamá Santa y Qumbia Juan.

Producen: Garzia Group y Quetono.

Entradas: www.todoticket.com.