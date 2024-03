Una fiesta de la inclusión en nuestro país

Paraguay ganó la postulación de sede para los juegos en 2022. Las sedes donde competirán los chicos son la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Comité Olímpico Paraguayo (COP) y el Centro Acuático Nacional (CAN), lugares con la tecnología y equipamiento de primer nivel para lo que serán los 12 deportes, 13 modalidades y una de exhibición.

El presidente de Olimpiadas Especiales Paraguay, Luis Cáceres Brun, se muestra entusiasmado y confiado con el evento internacional en casa: “Es un orgullo muy grande para nosotros y el país ser sede de la cuarta edición de estos juegos, y más sabiendo que es la primera vez que se realiza en nuestro país, los anteriores se disputaban en Centro América y El Caribe.

Es un hecho altamente resaltante en lo deportivo, pero además no son solo los juegos, ya que existen varios ejes con los que trabajamos; por ejemplo, la salud, pues vamos a contar en esa ocasión con una megaferia destinada a la salud. No solo tendrán siete especialidades médicas los deportistas de los países visitantes, sino que también las personas con discapacidad de nuestro país que no son atletas.

Este aspecto es muy importante porque a las personas con discapacidad intelectual lo que más les cuesta es una atención de salud de calidad. Muchas veces el sistema sanitario no está en condiciones de cubrir esa necesidad, por ello esta feria que proyectamos la queremos replicar para más adelante en todo el territorio nacional”.

Brun remarca que otro de los ejes importantes es la educación con dos eventos de alto nivel, uno será un foro de líderes que básicamente están en pareja, una persona con y otra sin discapacidad intelectual estarán viniendo de varios países. Estas parejas unificadas llegarán con un mentor y desde Paraguay”.

Los foros de aprendizaje serán muy importantes: “También tendremos nuestros representantes que estarán debatiendo sobre políticas públicas que puedan tener un verdadero impacto en lo que respecta a garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Simultáneamente a eso tendremos un foro de jóvenes que estarán trabajando en la propuesta de nuevos proyectos.

Igualmente también tendremos un foro exclusivo de atletas, porque existen deportistas en OE (Olimpiadas Especiales Paraguay) que ya no desean competir, pero sí desean seguir en la organización, y a estos se les forma y capacita para el trabajo que cumplirán con posibilidad de convertirse en mensajeros en toda la inclusión nacional y mundial”, comenta Brun.

Cáceres Brun habla sobre la importancia de trabajar, no solo con los atletas, sino también con las familias: “Cuando en una familia reciben o nace un niño con discapacidad, muchos de ellos se enteran recién en el nacimiento que su hijo o hija posee esa discapacidad, o en los primeros años de vida, y muchas veces se sienten solas y no saben adónde recurrir. En el foro de familia también se trabajará en todos estos aspectos, cómo lidiar con los hermanos, familiares y amigos”.

Experiencia unificada

Lo que se impulsará en este inédito evento continental es la experiencia unificada, que se trata de que un atleta o personalidad de la TV que tengan una vivencia unificada, ver que juegan un partido de básquet u otro deporte, porque lo que queremos lograr es derribar barreras y dar a conocer que personas con y sin discapacidad puedan llevarse perfectamente bien, que puedan aprender y hacer cosas en forma conjunta. Las personas que tienen discapacidad intelectual son las más marginadas, ya que no se las ve, no son como los que tienen discapacidad física, que se les nota.

OE Paraguay creció mucho con respecto al año en que se inició. “Estamos hace más de 30 años en nuestro país activando y cambiando vidas de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”, comenta Brun.

Una plataforma social de la educación

En su visita a Asunción, Claudia Echeverry, titular de OE para Latinoamérica, expresó que “esto es un sueño cumplido para los más de 400.000 atletas de Olimpiadas Especiales de Latinoamérica que han esperado este evento. Los Juegos representan no solo un evento deportivo, sino una plataforma social de educación y sensibilización muy importante”.

En la charla remarcó: “Quiero agradecer al Gobierno paraguayo por esta gran oportunidad que le están dando a los atletas de OE en el continente para que puedan participar en este evento y demostrarse como deportistas. Por eso, además, felicito al Estado paraguayo por ser ejemplo, no solo por el éxito de los Juegos Odesur y los Juegos Sudamericanos Escolares, sino por el compromiso de llevar adelante un evento de interés social”.

Sobre Olimpiadas Especiales

La misión de Olimpiadas Especiales es proporcionar entrenamiento deportivo durante todo el año y competencia atlética en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños y adultos con discapacidad intelectual, dándoles continuas oportunidades para desarrollar aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y participar en un intercambio de talentos, destrezas y compañerismo con sus familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad.

Este objetivo sigue siendo tan vital hoy como cuando se fundó el movimiento en 1968. Olimpiadas Especiales se esfuerza por crear un mundo mejor fomentando la aceptación y la inclusión.

A través del poder del deporte, las personas con discapacidad intelectual descubren nuevas fortalezas y habilidades, destrezas y éxito. También inspiran a las personas de sus comunidades y de otros lugares a abrir sus corazones a un mundo más amplio de talentos y potencial humano.

Hoy en día hay alrededor de 200 millones de personas con discapacidad intelectual en el mundo y aproximadamente 18 millones solo en América Latina. El objetivo de OE es llegar a cada una de ellas y también a sus familias.

Lo hacen a través de una amplia gama de entrenamientos, competencias, exámenes de salud y eventos de recaudación de fondos. También crean oportunidades para que las familias, los miembros de la comunidad, los líderes locales, las empresas, las fuerzas del orden público, las celebridades, los dignatarios y otros se unan para cambiar las actitudes y apoyar a los atletas.

Un repaso por la historia de fundación

Todo comenzó en la década de 1950 y principios de 1960, cuando Eunice Kennedy Shriver organizó y llevó a cabo un campamento de verano para jóvenes con discapacidad intelectual (DI) en su propio patio trasero. El objetivo era aprender qué podían hacer estos jóvenes en los deportes y otras actividades –y no insistir en lo que no podían hacer–.

A lo largo de la década de 1960, Eunice Kennedy Shriver continuó su trabajo pionero. Ella fue la fuerza impulsora detrás del panel de la Casa Blanca del presidente John F. Kennedy para las personas con DI. Ella dirigió la Fundación Joseph P. Kennedy Jr. Su visión y su impulso por la justicia creció y se convirtieron en el movimiento Olimpiadas Especiales.

La primera competencia de Olimpiadas Especiales para jóvenes con discapacidad intelectual, se celebró en el Soldier Field de Chicago en julio de 1968. El objetivo era poner una atención muy grande –y muy pública– en la capacidad, no en la discapacidad. Este evento significó el inicio de un movimiento mundial en favor de las personas con discapacidad intelectual.

Los Juegos de Olimpiadas Especiales de Chicago permitieron que los atletas compitieran y se divirtieran, sin ser estigmatizados.

Hoy en día, Olimpiadas Especiales continúa cambiando las vidas de las personas con y sin discapacidad intelectual en cada esquina del mundo. Alcanzando a más de seis millones de atletas y compañeros unificados en más de 190 países y territorios, hoy Olimpiadas Especiales es un movimiento global para acabar con la discriminación de las personas con discapacidad intelectual y fomentar la aceptación de todas las personas a través del poder del deporte y la programación en educación, salud y liderazgo.

¿Cómo ser parte de Olimpiadas Especiales Paraguay?

Las personas que desean acompañar o trabajar como voluntario de OE Paraguay lo pueden hacer inscribiéndose en su página web https://oep.org.py/ también se puede hacer a través del WhatsApp de la secretaría y solicitar ser voluntario para deportes, salud, liderazgo, atletas jóvenes en el número (0981) 407-602.

Por: David Rolón @fdavidrolon

Fotos: ABC Color/Fernando Romero/Gentileza

Fuente: Olimpiadas Especiales Paraguay