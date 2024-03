Air Supply: casi cinco décadas de música y amistad

Air Supply vuelve por sexta vez a Paraguay y en esta oportunidad lo hará presentando The Lost In Love Experience, una gira con la que ya se encuentran celebrando los 50 años de carrera que cumplirán en 2025.

Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieron el 12 de mayo de 1975, el primer día de ensayos de la obra de teatro musical Jesucristo Superstar. Allí nació esta amistad que luego dio inicio a una prolífica y exitosa carrera musical con la que entregaron al mundo hits como All Out of Love, Here I Am y Goodbye.

En una entrevista vía correo electrónico, Russell Hitchcock adelanta a ABC que el show que ofrecerán el próximo 6 de abril incluirá “todos los éxitos que los fans quieren escuchar”. También anticipa que “habrá algunos músicos que nunca tocaron antes”.

“Es emocionantemente fuerte y lleno de energía. Un gran show, para no perderse”, señala el cantante.

Hitchcock asegura que son “demasiadas para recordar” las memorias que tiene de sus anteriores visitas a Paraguay. “Son todos grandes recuerdos, por supuesto”, añade.

El primer concierto de Air Supply en Paraguay fue en el año 1989, en el Estadio Defensores del Chaco. En 1993, el dúo volvió para ser parte del San Bernardino Pop Festival, que se realizó en el Anfiteatro José Asunción Flores. La agrupación también se presentó en nuestro país en los años 2005, 2013 y 2016.

Los asuntos pendientes

Uno de los puntos en común que tuvieron Russell Hitchcock y Graham Russell cuando se conocieron fue el amor por The Beatles. Le consultamos si existe alguna colaboración que le gustaría realizar con un nuevo artista, Hitchcock responde que “con nadie nuevo, solo con Paul McCartney”.

Y si bien el dúo tiene pendiente colaborar con el ex Beatle, a principios de los 80 lograron igualar una marca establecida por sus ídolos al meter siete sencillos, de forma consecutiva, en el Top 5 de los más escuchados.

Los álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits vendieron más de 20 millones de copias cada uno. En tanto, Lost in Love fue nombrada Canción del Año en 1980 y, junto a otros singles, vendieron más de 10 millones de copias.

Air Supply también fue el primer conjunto musical occidental en llegar a países como China y Taiwán, que no permitían que la música pop ingrese más allá de sus fronteras. El dúo australiano de soft rock, que ofrece unos 130 conciertos al año, también ha recorrido en estas casi cinco décadas diversos países del mundo con frecuentes paradas en Estados Unidos, Japón, Irlanda, Canadá, Filipinas, Corea y otros.

“Creo que Graham aún debería ser reconocido por los Grammy por sus composiciones”, expresa Hitchcock ante la consulta sobre los logros que aún están pendientes para Air Supply.

No obstante, a lo largo de su carrera Air Supply conquistó reconocimientos como el American Music Award al Mejor Grupo en 1982, premios Billboard y ,en el año 2013, ingresó al ARIA Hall of Fame, el salón de la fama de la industria musical australiana.

Ritual y profesionalismo

Russell Hitchcock comenta que cada noche, antes de subir a escena, tienen un ritual. “Con la banda nos juntamos y cantamos algunas partes. También decimos una oración”, detalla.

¿Y qué hacen luego del concierto con toda la energía que reciben del público durante el show? El cantante afirma que tras bajar del escenario simplemente tratan de relajarse tanto como pueden.

Los integrantes de Air Supply aseguran que nunca tuvieron una pelea en todos estos años de carrera, tras haberse conocido en aquella puesta de Jesucristo Superstar en Sidney. En este sentido, el cantante señala a ABC que la experiencia de hacer teatro musical les aportó “un profesionalismo de otro nivel, disciplina y aprender a trabajar con muchas personas”.

En varias entrevistas, Graham y Russell afirmaron que el gran secreto para mantener intacta su amistad es que tienen bien distribuidos sus roles. Graham es el responsable de componer las canciones, en tanto Russell es el cantante principal del dúo con su característica voz de tenor.

“Siempre me entusiasma poder escuchar nuevas canciones de Graham y me sorprenden por lo completas que son”, sostiene Hitchcock acerca del proceso creativo entre ambos.

“Esto hace mi trabajo mucho más fácil”, agrega el cantante.

Presentaciones inolvidables

El nombre de Air Supply surgió a partir de un sueño que tuvo Graham cuando estaban buscando un nombre para el novel dúo. En sus inicios, la banda fue contratada para abrir los conciertos de Rod Stewart en Australia, Estados Unidos y Canadá.

Pero recién en 1980 lograron instalar sus canciones en las radios de Estados Unidos, de la mano del célebre productor Clive Davis quien les ofreció un contrato con Arista Records. La canción Lost in Love se volvió el sencillo más rápidamente vendido y el tema trepó a la cima de los charts.

Entre las presentaciones más emblemáticas de la carrera de Air Supply se encuentran el concierto por el bicentenario de Australia, que contó con la participación de los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana. En aquel encuentro descubrieron el ferviente fanatismo de ambos por el grupo.

Otro de los conciertos más importantes de la carrera del dúo fue en julio de 2005, cuando lograron reunir a 175.000 personas en el malecón de La Habana, Cuba.

Claves del concierto

Air Supply en Paraguay

Fecha: sábado 6 de abril

Lugar: Court central del Yacht y Golf Club Paraguayo

Hora: 21:00

Artista invitada: Loida Liuzzi

Las entradas están a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son: Platea (G. 195.000), Preferencias (G. 250.000), VIP Silver (G. 295.000), VIP Golden (G. 380.000), VIP Platinum (G. 440.000) y VIP Air Supply (G. 550.000). Las entradas de Primera Fila ya están agotadas. Con las tarjetas Visa Itaú se puede acceder hasta 10 cuotas sin intereses.