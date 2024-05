Måneskin: Unos irreverentes satélites de luz

Måneskin es una palabra danesa que significa “luz de luna”. Si hay algo que está más que claro con esta banda, es que saben ser dueños de un brillo continuo y misterioso, así como el de ese satélite que se encuentra a miles de kilómetros de nosotros.

Al comienzo eran cuatro jóvenes con los mismos sueños que, seguramente, como tantos otros de su generación: vivir de escenario en escenario con su banda de rock. Mientras tanto, hacia los años 2015 y 2016 su principal plataforma eran las calles de Roma y su público los miles de transeúntes que pasaban a diario, algunos quizás de largo y otros llamados por el brillo del cuarteto.

Ellos sabían lo que querían. Sin descansar, su objetivo estaba puesto en vivir de hacer música. En 2017 quedaron segundos en el programa de talentos X Factor en su versión italiana, al que le siguió su EP “Chosen”. Pero es en 2018 cuando con su primer álbum “Il ballo della vita” ganan relevancia, llamando la atención por un sonido crudo, de un rock visceral, que abraza por completo el desparpajo, algo que iba muy ligado también a sus looks.

Su segundo álbum “Teatro d’ira: Vol. I” llegó en 2021, expandiendo aún más el recorrido de la banda. Ya habiendo adquirido gran éxito comercial en su país, se coronaron ganadores del Festival de la Canción de San Remo, lo que les permitió representar a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2021. Måneskin gana dicho concurso, dándole a Italia su tercera victoria. Esta fue también la gran puerta que se abrió de par en par para que el grupo comience una promisoria nueva etapa con miras a internacionalizarse.

No pasó mucho tiempo para que lleguen nominaciones a los Grammy, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards y el nombre de la banda sonando en todo el mundo, llamando la atención por su sonido potente.

Luego de un tiempo de absorber toda la experiencia que les dio este vertiginoso camino, ya que todo pasó en pocos años, se encerraron para componer lo que sería su nuevo álbum “RUSH!” que vio la luz el año pasado y que incluso tuvo una versión extendida llamada “RUSH! (ARE U COMING?)”.

–¿Cómo se siente atravesar este capítulo?

–Damiano: Es fantástico. Es un gran alivio porque finalmente todo el trabajo que hiciste está disponible para la gente. Además, esa gente escucha el resultado de un proceso ya cuando nosotros paramos de pensar sobre qué pensarán, porque finalmente está afuera y podemos tener las devoluciones de la gente. Eso es mucho mejor.

–Antes de empezar a pensar en el álbum, ¿qué visualizaban?

–Victoria: Creo que para este álbum, específicamente, no teníamos ninguna idea previa y es muy diferente comparando con el proceso anterior. Entonces creo que esta vez nos sentimos más libres al experimentar muchísimo. Tratamos de confiar mucho más el uno en el otro porque al final somos cuatro personas diferentes, tenemos diferentes gustos ¿sabes? Al final, cuando terminamos, nos pusimos muy felices porque cada uno aportó algo que le gustaba e hizo lo que le gustaba. Entonces estamos tan contentos porque pudimos experimentar y al mismo tiempo dar a cada uno la chance de ser quien quiera ser. Así que el álbum salió de una forma muy natural y solamente hablamos de las experiencias que vivimos todo el año antepasado. Allí nos dimos cuenta de que teníamos un mensaje diferente a través de todo el álbum y estamos muy orgullosos.

–Algo que llamó mi atención es la duración del álbum, ya que es un LP de muchas canciones, en esta era de singles...

–Damiano: Creo que es porque teníamos muchas, pero muchas cosas que decir, mucha, mucha, mucha música para mostrar y no queríamos pensar en una duración específica. Tampoco queríamos pensar eso de: ‘esto nos conviene más o qué funcionaría mejor en las plataformas de streaming’, solamente queríamos mostrar la música que teníamos sin que nada nos condicione. Tenemos tantas canciones, solo el año antepasado escribimos como 60, así que también fue demasiado difícil elegir. Incluso, me quedé con la sensación de que elegimos pocas canciones, así que tenemos como otro álbum.

–¿Nadie les dijo que era muy largo?

–Damiano: No, aparte nos importa una mierda.

–Victoria: Creo que realmente nos ganamos el hecho de llegar a este lugar luego de muchos años de luchar para lograr cosas y de, sobre todo, hacernos respetar entre la gente. Ahora la gente que trabaja con nosotros son personas que confían realmente en nosotros, nos entienden y así todo sale siempre bien. Pero somos muy afortunados y sentimos el apoyo de todos para llegar a esto, porque cuando empezamos y queríamos hacer rock realmente enfrentamos muchos problemas, gente que no confiaba en nosotros, pero creemos también que eso habla más de la industria en general. Por ejemplo, si quieres ir a un programa de TV y te rechazan o en la radio alguien te dice: tienes que hacer esto más corto para que pueda sonar, o te dicen que no te puedes vestir así o así. Es como que no es la culpa de nadie, pero de todos al mismo tiempo. No es culpar a alguien específicamente, pero es como la industria funciona por cómo es el negocio de la música. Puedo intentar entenderlo porque cada uno piensa en qué es lo mejor para ellos, pero no queremos que nada de eso afecte nuestro arte, porque queremos ser algo genuino. No hacemos las cosas con fines comerciales. Lo que viene primero para nosotros es que nos encante una canción o vestirnos como queremos, tocar como queremos. Solo queremos ser quienes somos y a nuestros fans les gusta. No queremos que otra gente nos diga qué hacer o qué no hacer.

–Hablando de otras voces, en este álbum, por ejemplo, tienen a Tom Morello de RATM. Cuéntenme de esa experiencia.

-Thomas: Fue muy loco realmente. Coincidimos en un show en Los Ángeles, nos encontramos luego en el estudio y estuvimos jammeando. Especialmente porque nosotros crecimos escuchando a estos monstruos, así que fue una gran experiencia para nosotros y aprendemos mucho de eso, porque tuvimos la posibilidad de tocar con Tom Morello, fue literalmente muy loco.

–También trabajaron con Fabrizio Ferraguzzo, Max Martin y otros, tan diferentes, ¿qué aportaron en su mundo?

–Victoria: Creo que lo que realmente aprendimos de esta experiencia es que todos tienen su propia forma de ver y hacer música, y esto te hace crecer como músico porque desarrollas nuevas ideas o nuevas formas de ver las cosas. Fabrizio es nuestro manager y nuestro antiguo productor, hicimos todos los discos con él desde el comienzo, así que es siempre increíble trabajar con él, porque nos entiende; entiende quiénes somos, no nos pone límites ni fronteras, sino que lo mejora todo. Es fantástico. Y con Max fue descubrir una nueva forma de hacer cosas, porque nosotros somos muy reales e instintivos, solo vamos al estudio a jugar, jammear, mientras que él es supercuidadoso de todos los pequeños detalles, tiene un método muy duro y fuerte, es una forma totalmente opuesta a lo que estábamos acostumbrados, pero nos abrió los ojos y nos hizo tener nuevas soluciones. Creo que es genial aprender a hacer las cosas de diferentes formas, también según cómo te vas sintiendo. Un día quizás estás en un modo punk de no me importa nada, solo quiero estar en el estudio con las cosas a todo volumen y escuchar, y otro día vas con una idea específica de una canción y trabajas pieza por pieza.

–¿Cómo no enloquecer?

–Victoria: Creo que sí estamos un poco locos. (Sí, dijeron todos juntos).

–Damiano: Creo que se trata de saber quién sos, no importa qué tan grande te vuelvas, creo que si tiendes a ser alguien difícil en tu día a día vas a ser superfamoso y supertímido. Pero si sos más relajado, vas a ser así siempre, solo depende de cómo eres.

–Thomas: Diría que también es muy importante el ambiente y el entorno del artista, y hablo de la gente que trabaja contigo, especialmente la gente que te ama, tus amigos y esta clase de personas; por ejemplo, solemos ir al lugar donde crecimos en Italia, así que creo que eso es muy importante.

–Victoria: Sí, enseguida te das cuenta cómo la gente te quiere por quien eres. Esa suele ser la gente que te conoce desde hace tiempo, que la gente que aparece cuando ya eres famoso. Quieren estar cerca de ti porque haces música, pero te puedes dar cuenta que es falso. En cambio, tus amigos que conoces hace tiempo no les importa si estás haciendo una buena canción, o a dónde vas o si dices algo estúpido. Te das cuenta quién es genuino.

–Hablando de amistad, ¿cómo se dio la relación con Alessandro Michele, creativo de Gucci?

–Victoria: Creo que ha sido algo desde que empezamos a tocar juntos que realmente nos ayudó a encontrar nuestra identidad y a empoderar quiénes éramos. Fue como un mensaje, al igual que lo fue el rock como género, de decir jódanse, vamos a seguir haciendo esto, entonces lo mismo pasa con la ropa y la forma en que vestimos, más cuando éramos más jóvenes y estábamos en Italia en el vecindario, que era más conservador sobre la forma en que había que vestir. Si eras muy extravagante, todos te miraban. Eso nos hizo enojarnos un poco más acerca de eso y decir ok, jódanse; así es como somos, así nos vamos a vestir y a tocar la música que queremos. Allí encontramos gran conexión con Alessandro que, creo, experimentó lo mismo que nosotros de alguna forma; también nació en Roma, ha tenido una personalidad muy fuerte desde que era joven, enfrentó comentarios sobre él y cosas así, y él es quien ha potenciado nuestras diferencias e individualidades a la hora de vestir y potenciar, en vez de hacer que todos nos veamos iguales. Él toma a gente considerada “freak” y eleva la belleza y ese ser único y creo que eso es muy raro hoy en día, pero somos muy afortunados de haber trabajado con él y haber experimentado.