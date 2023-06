En 20 años, LPI lleva más de 25.000 terrenos vendidos

Los inicios de La Paraguaya Inmobiliaria S.A. fueron humildes, con la apertura de un local en las calles Estados Unidos y Eligio Ayala. Ante la gran demanda de lotes que vieron que existía e iba incrementándose, la empresa empezó a producir terrenos para viviendas en el departamento Central, recuerda su presidente y fundador, Vicente Fernández.

“Nuestro primer loteamiento fue en Lambaré, luego Guarambaré y Ypané y todo el Acceso Sur emergente de aquellos años de principio de este siglo”, menciona.

Fue la receptividad tan alta, que 20 años después, la inmobiliaria contabiliza ya más de 25.000 personas que compraron uno de sus terrenos en todo el país, como inversión o para la construcción de su vivienda.

“Es interesante recordar que la economía nunca ha sido sencilla, con un escenario de seguridad jurídica relativa, lo que implicó que tuviéramos un crecimiento lento pero sostenido en los años, que a través del apoyo del sector financiero y bancario se fueron contrayendo compromisos y ejecutando los planes y los productos que fuimos entregando al publico año tras año”, destaca.

La Paraguaya Inmobiliaria S.A. abrió sucursales en Fernando de la Mora, sobre Acceso Sur; luego otras en Limpio, San Lorenzo, Paraguarí, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y San Estanislao, que proyectaron a la empresa a nivel nacional. “Con mucho orgullo podemos decir que hemos logrado un espacio interesante dentro de las 10 empresas más importantes de la industria en el país que vende terrenos en cuotas”, resalta el fundador.

Más de lo proyectado

“Logramos en 20 años mucho más de lo que habíamos pensado al inicio, porque también el Paraguay creció en población y poder adquisitivo. Cuando empezamos, el producto interno bruto per cápita había llegado a US$ 1.000 por año, y hoy tenemos alrededor de US$ 5.000 per cápita”, analiza Fernández al recorrer mentalmente todo lo transitado en estas dos décadas.

“Podemos hablar de que una clase media –de la cual se habla poco– con una pareja que tenga un ingreso de G. 6.000.000 es lo que ha posibilitado que empresas como La Paraguaya Inmobiliaria, haya podido crecer y generar más empleos”, asegura.

Actualmente, en la empresa trabajan más de 100 personas, aportando esfuerzo, creatividad e ingenio. “Son muchas horas de pensar en lo mejor para nuestros clientes”, agrega el empresario.

Asimismo, cada año la demanda de mejores experiencias de compra por parte del mercado incrementa la necesidad de capacitación del talento humano de LPI en todas las secciones que la conforman. Además, se trata de un mercado muy competitivo el de las inmobiliarias que venden lotes por cuotas. “Estamos orgullosos de sumar un grano de arena al desarrollo del Paraguay”, sostiene con mucho orgullo Vicente Fernández.

“Todo paraguayo está orgulloso de su lote y de su casa propia”, asegura el presidente y fundador de La Paraguaya Inmobiliaria S.A., Vicente Fernández.

Resalta que Paraguay es el único país en Sudamérica que tiene el sistema de venta de lotes sin entrega inicial, que posibilita la vivienda para miles de paraguayos y es la columna vertebral del sistema de vivienda en Paraguay. “Es un sistema de compra de propiedades que se ha insertado en la cultura nacional. Toda persona sabe que lo mejor que puede hacer para ahorrar es invertir en un terreno y que para hacer su casa, precisa de un terreno”, expresa.

Por eso sostiene que es parte de nuestra cultura ser propietarios, dado que en otros países, la relación de propietarios e inquilinos es semejante. “En Uruguay, la mitad es propietario y la mitad alquila toda su vida, ya que prefieren vivir bien hoy y no hacer el esfuerzo que significa construir tu propia vivienda en 10 años”, refiere.

Destaca también que el crecimiento del país es debido a que el crédito es posible. “Un país con estabilidad macroeconómica, donde la moneda tiene valor y se puede brindar un crédito a largo plazo como 10 años es el gran articulador de productos como este del terreno”, menciona.

Asimismo, Fernández valora la confianza en la empresa de muchos inversionistas que optaron por las sugerencias de inversiones, y que hasta hoy siguen brindando el servicio de administración de propiedades.

Por otra parte, aprovecha para agradecer a sus colegas el haber aprendido de ellos al formar parte de este sector. “Agradezco a mis colegas de la comisión directiva de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias el apoyo de siempre en lo que nos toca discutir y mejorar con las autoridades nacionales, para la solución de los diversos temas”, reconoce el empresario.