BYD, a la vanguardia

BYD es una de las marcas pioneras en introducir al país los vehículos 100% eléctricos, evolucionando hace cinco años con los nuevos modelos que vienen llegando. Al principio, la marca se inició con distintos tipos de vehículos, 100 por ciento eléctricos, híbridos enchufables y otros a combustión.

Desde abril del año pasado, la fábrica de BYD decide dejar de producir autos a combustión y a partir de ahí, pasa a ser la primera empresa de la industria automotriz que decide dejar de producir autos de motor a combustión, comenta Pablo Pascuali, gerente de BYD.

La división de movilidad eléctrica de Diesa acompaña esta decisión de la fábrica y con esa decisión, en Paraguay se comienza a trabajar con vehículos 100 por ciento eléctricos e híbridos enchufables.

En lo que respecta a la Cadam, Pascuali recuerda las novedades que presentan en la feria: “En esta feria Cadam presentamos la Yuan Pro, el más compacto que tenemos, que inicia en los 29.900 dólares y la Yuan Plus, que la habíamos lanzando el año pasado, precisamente en la Cadam. La característica principal de la Yuan Pro es que tiene 400 kilómetros de autonomía y la Plus, 500 kilómetros de autonomía”.

El factor común entre ambos modelos es que vienen equipados con la ya famosa Blade Battery, que tiene una vida útil de 1.200.000 kilómetros y permite 3.000 ciclos de carga.

Siguiendo con los detalles de la novedosa batería, nos cuenta: “Esta batería es posiblemente el motivo por el cuál la empresa hoy día está donde está, porque en los vehículos de nuevas energías (NEV), la batería es el corazón de alto voltaje y el haber diseñado una batería más compacta, más densa, más segura (pasó por muchas pruebas inclusive de perforación), le permitió a BYD desarrollar aún más lo que ya venía logrando hace tiempo, que tiene que ver con la seguridad general del vehículo, como la Yuan Plus con cinco estrellas de la Euro NCAP, también a nivel diseño y tecnología”.

Con relación a la tecnología de los modelos BYD, Pascuali detalla: “En los vehículos de nueva energía, uno al subir se percata de que accede a un mundo más tecnológico, con tableros de comando y tablero central, que en conjunto, permiten al usuario tener una interfaz que antes no podía lograr con un auto a combustión. Los modelos que están en la Cadam y los que serán presentados próximamente, ya cuentan con una pantalla giratoria que prácticamente es una tablet de entre 12 a 14 pulgadas, donde uno puede manejar todo, desde aire acondicionado, radio, dispositivos conectados, todo el sistema de seguridad, las cámaras y sensores, son todos factores que se ven y otros que no, como la Yuan Plus, que ha sido desarrollado sobre la e-plataform 3.0 que le brinda interconectividad inteligente, mayor espacio en cabina y mejoras de aerodinámica, al ser uno de los primeros vehículos concebidos como eléctricos desde cero”.

Para BYD, la Cadam 2023 no pasará desapercibida, ya que lanzará la Song Plus DMI (Dual Mode Intelligent), con mucha tecnología y una revolucionaria motorización híbrida enchufable, que será una de las grandes sorpresas en la feria.

El servicio posventa es una de las principales consultas de los clientes antes de adquirir un vehículo 100 por ciento eléctrico. Sobre el punto, el gerente de BYD nos comenta: “De nuevo haciendo diferencia de un vehículo a combustión con los eléctricos, en el primero estamos hablando fácilmente de unas 20 a 25 mil piezas, versus no más de cinco mil piezas de un eléctrico, entonces la simplificación tecnológica y mecánica es tremenda, lo que hace que intrínsecamente haya más ventajas a la hora de mantener un vehículo eléctrico que a combustión. Mientras que a cualquier vehículo hay que hacerle un mantenimiento cada cinco mil kilómetros, con los cambios de aceite y fluidos, el primer mantenimiento de un eléctrico es a los 20.000 kilómetros o antes de cumplido un año”.

Se hace mucho más sencillo, porque se realiza un control del sistema de alto voltaje y las partes mecánicas entre suspensión y chasis, por lo que termina siendo un control mucho más barato.

Un tema no menor es la carga de los vehículos eléctricos, donde BYD, a través de Diesa, tiene una red de recarga a nivel país, con más de 30 cargadores, los lentos en los shopping, supermercados, Ñu Guasu; y los rápidos, principalmente en rutas del país, en Coronel Oviedo, el Parador del Touring en Villa Florida y en la Cooperativa Naranjito en la Ruta Py6.

Con esto, BYD y Diesa pasan a ser los primeros en cerrar el triángulo en la región Oriental para permitir el traslado cómodo entre las principales ciudades del interior.