“La pandemia fue inesperada pensando en todo sentido”, reflexiona Figueredo sobre el papel tan importante que han tenido las cooperativas en este tiempo.

En ese afán, trabajaron en las distintas maneras de poder llegar a todos los socios. “Realmente todas las cooperativas tenemos una ideología diferente a la de una sociedad comercial y una de ellas son los valores”, explica.

En este tiempo de pandemia, para dar un respaldo a sus socios, la cooperativa presentó varios servicios y productos. “Somos una cooperativa de trabajo y nuestro mayor potencial es dar a los asociados la oportunidad del trabajo digno y creo que lo que sí pudimos lograr es mantener los lugares de trabajo y en especial para la comunicación con ellos utilizamos las herramientas de redes sociales”, especifica sobre cómo enfrentaron esta situación.

Mantenerse o crecer en épocas de crisis no es fácil. Respecto a esta cooperativa, su presidenta manifiesta: “Lograr mantener fue más de hacer llegar a los socios los protocolos y cumplir con las normas de seguridad para que vayan protegidos a sus lugares de servicio cooperativo. Crecer no se pudo mucho, porque la pandemia no permite, pero creo que son logros la forma de mantenernos sanos y seguir cumpliendo con nuestro planeamiento anual”, especifica.

Para este año, uno de los objetivos es captar más socios y fomentar la capacitación y educación. “De los medios virtuales hacer una herramienta que pueda llegar a todos los socios y desde sus casas poder capacitarse y crecer con diferentes cursos que puedan ayudarles en su crecimiento personal y societario”, detalla sobre los planes de este año.