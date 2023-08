Las oportunidades para los inversores en distintos sectores

Suiza y Paraguay tienen algunas similitudes como que ambos son pequeños territorios mediterráneos con una población que ronda los 8 millones de habitantes. Sin embargo, en términos económicos son bastante diferentes, el PIB de Suiza es US$ 747,43 billones anuales, con un PIB per cápita de US$ 76,849, y si vemos los datos de Paraguay, tiene PIB de US$ 42,82 billones, con un PIB per cápita de US$ 5.904.