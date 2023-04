El tema de la semana

Esta semana quedaron inauguradas las costosas torres de oficinas del Gobierno, en el Puerto de Asunción, que mientras eran presentadas al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya chorreaban agua del techo. El agua filtraba sin parar desde el cielo raso donde se veían las instalaciones eléctricas. Con los sobrecostos, el complejo terminó costando US$ 81 millones. Este lugar se ganó el mote de “oficinas fantasmas”, ya que los ministerios que debían ocuparlos aún no pueden mudarse en el lugar porque no cuentan con equipamientos básicos ni con accesos ni muebles.