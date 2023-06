La ocupación informal afecta a un total de 1.847.000 paraguayos

La proporción de personas ocupadas, clasificada como informal, fue de 63,0% para el año 2022 y afectó a 1.847.000 personas. Según el área de residencia, la población ocupada no agropecuaria, que vive en áreas rurales, es la más afectada por la informalidad. Así, en el 2022, aproximadamente 8 de cada 10 personas ocupadas no agropecuarias son informales. Sin embargo, en áreas urbanas de cada 10 ocupados no agropecuarios, 6 son informales, añade el informe.

Por otra parte, el informe del INE detalla que al analizar la informalidad por sexo se observa que la tasa de informalidad femenina es mayor a la masculina, en las dos áreas de residencia y en todos los años del periodo en estudio.

“Para el 2022, el 65,2% de las mujeres ocupadas trabaja en un empleo informal, o sea 7 de cada 10 mujeres en promedio. En tanto que el 61,3% de los varones está en la misma situación. No obstante, los hombres tienen mayor presencia en términos absolutos en el empleo informal, aproximadamente 997.000 hombres, ante unas 850.000 mujeres, aproximadamente”, se destaca en otro apartado del referido informe.

Las actividades con alta participación de ocupados informales en el año 2022 fueron la construcción (82,6%); comercio, restaurantes y hoteles (69,5%), industrias manufactureras (55,7%); por el contrario, tiene una baja participación en finanzas, seguros e inmuebles (41,7%).

¿Quiénes son ocupados informales?

Para la definición de ocupación informal, se han considerado las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adaptándolas a la realidad y circunstancias del Paraguay. Se concluye que son ocupados informales los trabajadores independientes que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ministerio de Hacienda y los dependientes que no aportan a un sistema de jubilación o pensión.

El INE aclara que estos resultados provienen de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2022, llevadas a cabo durante todo el año. A modo de comparabilidad, los datos utilizados son los correspondientes al último trimestre (octubre a diciembre de cada año) y no están incluidos los departamentos Boquerón y Alto Paraguay. Refiere igualmente que a partir del 2007 y con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el INE incorporó en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), variables que permiten estimar a los ocupados en situación de informalidad, además de las características de las empresas donde están ocupados.

