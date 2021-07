Semana Mundial de la Lactancia Materna

La lactancia materna es la mejor forma de alimentar a los bebés, ya que proporciona los nutrientes que necesitan, además de protegerlos frente a las enfermedades y la mortalidad debido a infecciones.

Los niños amamantados tienen un menor riesgo de malformaciones dentales, también se ha demostrado que existe una relación entre la lactancia materna y mejores resultados en las pruebas de inteligencia.

La lactancia materna también ayuda a mejorar la salud materna, ya que reduce el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

La lactancia materna no solo exige tiempo, sino también una gran energía física. El estrés, el cansancio y la ansiedad pueden reducir la cantidad de leche que produce una madre. Los papás deben ayudar en las tareas asociadas a las responsabilidades familiares, como cocinar y limpiar para aliviar la carga de las mamás, y estas puedan ocuparse del lactante.

La lactancia materna es una responsabilidad compartida entre los padres. La salud y el bienestar de los niños podrían mejorarse haciendo frente a las desigualdades de género. Debemos alentar para que papá y mamá desempeñen un papel activo en las vidas de sus hijos.

¿Hasta qué edad es adecuado alimentar al bebé solo con leche materna?

Para que el crecimiento, el desarrollo y la salud sean óptimos, hay que alimentar a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de vida, luego ir agregando alimentos adecuados para el lactante, pero mantener la lactancia materna hasta los dos años o más.

Por «lactancia materna exclusiva» durante los primeros seis meses, se entiende no proporcionar al lactante ningún alimento ni bebida (ni siquiera agua) que no sea la leche materna. Se puede, no obstante, darle gotas o jarabes (vitaminas, minerales y medicamentos). La leche materna es el alimento idóneo para el crecimiento y el desarrollo sano del bebé.