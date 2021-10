11 de octubre: Día del Poeta Paraguayo

1- Conversa con tus compañeros

- ¿Saben por qué el 11 de octubre se celebra el Día del Poeta Paraguayo?

- ¿Conocen a alguien que escribe poemas en tu barrio?

2- Lee la siguiente reflexión

Los poetas tienen una gran misión en nuestro mundo, nos inspiran para mantener la utopía, cantan nuestros dolores y transmiten nuestra esencia humana. Para honrar a los poetas del Paraguay se estableció esta fecha en honor al guaireño Natalicio Talavera, considerado el primer poeta paraguayo después de la Independencia. Este soldado y escritor falleció durante la Guerra contra la Triple Alianza, y sus escritos cumplieron el rol de enardecer el ánimo para la batalla.

En este número brindamos un homenaje a nuestros poetas, a los que viven conjugando los sentimientos con la fuerza expresiva del lenguaje.

2.1- Averigüen qué poesía escribió Natalicio Talavera y copien dos estrofas que les gusten analizar.

2.2- ¿Se nota en alguna de sus estrofas por qué logró «enardecer el ánimo para la batalla»?

2.3- En este tiempo de paz, ¿qué función cumple un poeta?

3- Identifica en el siguiente cuadrigrama los nombres de poetas paraguayos

4- Elabora tu propia sopa de letras con los poetas o poetisas que conozcas en tu comunidad o hayas averiguado en otras fuentes

5- Ahora, lee con atención dos propuestas hermosas de las letras paraguayas

Poema 1

Balada para el poeta triste (Fragmento) De Aurelio González Canale.

Amigo poeta,

si eres Sembrador y desciendes del Sol,

¿qué es eso de permanecer mudo en tus andrajos?,

¿dónde está el vestido blanco de tu sonrisa?,

¿adónde dejaste ese torrente de alegría de tu pecho amante?,

¿quién pudo más que tu himno glorioso, heroico, religioso?

¡Poeta! ¿Quién osó silenciar la música de tu corazón?

¿El hombre?... quién hombre.

Excusas.

Nunca jamás podrán contener la fuerza de tu Libertad,

nunca jamás podrán con tu acento firme, gallardo y sonoro.

Excusas, amigo poeta. Tu sangre,

semilla de árbol, no será contenida por ninguna represa.

¡Tú eres la fuerza de la flor que desafía a la espina y vence a la pólvora!

... ¡Vamos!,

levántate, yérguete cantantesembrador desde tu soledad y con el secreto hondo de la sangre que vuela en canto,

... entre la multitud, de empleados con rostros ausentes,

que abandona los hospicios de cementos y cristales,

entre la familia mojada de agricultura y de calor meridiano,

entre los enfermos, los reclusos,

las viudas... ¡y los niños!

acompaña, lucha y combate con ellos entonando Odas de Amor...

¡Odas al Hombre Caminante!

Sí, señor, a cantar a la naturaleza.

A reconquistar al hombre. A dominar la transparencia y la pureza del Canto.

Vierte, compañero, tu savia de luchador; y de tu mástil

inquebrantable echa raíces en la corriente profunda del pensamiento y del sentir del Hombre.

Vierte tu sudor en la brecha de los que salen a buscar el pan en las calles inconclusas, terminadas en abismos.

(…)

Levántate y domina al dolor con tu voz de hombre guerrero.

¡Poeta!, iza tu bandera en la plaza pública. Alza tu verbo libre y alto.

(…)

Nunca se adueñen de ti el egoísmo y la cobardía.

Tu raza es imbatible. Tu raza es poderosa,

de sus raíces nacieron la montaña, el mar, la selva;

de su estirpe se engendraron el viento, la savia, el sol; de su tronco,

el hombre para el Amor.

¡Tu raza no nació para dormir!

¡Tu raza no conoce el cansancio!

¡Nunca tuvo tiempo para el sollozo!

¡Tu raza ignora la muerte!

Poema 2

Esos días extraños De Elvio Romero

Vienes de afuera. Traes vitales adherencias en la mirada clara.

Se te ve el regocijo. El júbilo te invade.

Repites nombres, cosas. Y al punto te detienes

en ese espacio grave de distancia que existe

entre el fervor que traes y el silencio que habito…

¿Qué tengo? ¿Qué contorno de penumbra me sella y me fatiga?

¿Bajo qué precipicios cierro los ojos tristes

y apenas ya converso con brumas imprecisas?

¿Qué sucede que apenas te conozco,

que tu mirada clara se me borra en las manos

y me enredo en mi noche y mis recuerdos?

Pronto ves que no entiendo.

Que no estoy. Que no escucho.

Que irremediablemente me pierdo en esa umbría

donde, ciego y perdido, rompo mis pobres báculos

que he bajado a una estancia de fiebres invasoras

de donde extraigo, huraño y melancólico,

mis diarias cosechas, mis vinos silenciosos.

Algo quieres decirme. Algo quieres contarme.

Pero no estoy. No siento. Persisto en mi guarida.

Me hospedo en esa niebla donde a veces me pierdo, bajo la estera oculta donde me afano y doblo,

en la triste carlanca donde enfundo mi sangre,

en mi agujero amargo.

5.1- Identifica el tema de cada poema.

5.2- Analiza el sentido connotativo de los versos. Elige uno que te haya gustado.

5.3- Identifica cómo se presenta la voz lírica. (El yo poético).

5.4- Compara ambos poemas. ¿Qué temas son comunes en los dos? ¿Qué aspectos son distintos?

5.5- Realiza la valoración crítica