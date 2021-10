Día Mundial del Ahorro

Sin embargo, ahorrar no es solamente guardar monedas en una alcancía o dinero en los bancos, ahorrar es utilizar de manera adecuada los bienes que tenemos. Ahorrar es aprovechar con inteligencia el fruto de nuestro esfuerzo y no derrocharlo. Podemos ahorrar dinero, agua, energía, etc.

Comenzar el hábito del ahorro puede ser difícil, por lo tanto, a continuación nombramos algunos aspectos importantes que podemos tener en cuenta a fin de que nos sea más fácil ahorrar.

1- Anotar todos los gastos: el primer paso es determinar cuánto gastamos. Es importante que hagamos un seguimiento de todos los gastos que tenemos, hasta incluso, las propinas que damos en efectivo. Con esa información organizamos los datos en categorías como, por ejemplo, gasolina, compras en supermercados, servicios públicos, etc., y calculamos la suma total de cada categoría.

2- Elaborar un presupuesto: una vez que tengamos una idea de cuánto gastamos en un mes, podemos comenzar a organizar los gastos que hemos registrado y así establecer un presupuesto con el que podamos vivir. El presupuesto debemos utilizarlo para comparar los gastos con los ingresos, limitar gastos excesivos e identificar los gastos que podamos suprimir.

3- Vincular los ahorros a las metas: cuando tenemos una meta clara, trabajamos en pos del objetivo que nos hemos fijado y podemos hacer cosas que antes no las hacíamos mediante la motivación específica que nos permite ahorrar más y mejor.

4- Encontrar la manera de recortar los gastos: debemos identificar los gastos que no sean esenciales y saber en qué podríamos evitar gastar. Otra opción para ahorrar es buscar reducir los gastos fijos mensuales como el cable, la energía eléctrica y gastos de consumo de telefonía móvil.