Estrategias de lectura interpretativa (1)

Para interpretar un texto debemos dialogar con él, formularle preguntas permanentemente. Dice Smith (1990) que «la lectura asociada a la comprensión se convierte en la práctica de responder preguntas». Hoy practicaremos esta estrategia dialogando con un texto literario.

1. Observa el título del texto: Las plantas también florecen en invierno.

Plantéate una primera pregunta al respecto.

Lee de manera panorámica para tener un pantallazo general; el inicio, algo del medio y un poco del final.

2. Lee con atención el texto.

Las plantas también florecen en invierno

De: Cuenta cuentos América. Poemas, leyendas y relatos, Margarita Miró Ibars.

Siempre nos han dicho que hay cuatro estaciones en un año de tres meses de duración cada una, primavera, verano, otoño e invierno, y que la primavera es la más hermosa. En esta estación no hace frío y todas las plantas florecen, la naturaleza se llena de vida. El verano es la estación de las frutas, del bullicio, de las vacaciones. El otoño está marcado por la caída de las hojas y entonces empieza a hacer frío. Los días se vuelven grises y tristes, y en el invierno toda la naturaleza se muere, los árboles se quedan sin hojas y hace mucho frío; los animales se esconden en sus refugios o migran a lugares más cálidos. En la escuela nos presentaban un cuadro con cuatro figuras mostrando esos paisajes, luego nos decían que realizáramos una composición sobre una de las estaciones y todos escribíamos diciendo las mismas palabras. Con los años salí del encierro mental y me di cuenta de que las plantas del jardín estaban más hermosas en otoño, las rosas florecían y estaban más bellas que nunca, igualmente, la resedá, el jazmín y la coronita de novia igual florecían. Y cuando me alejaba de la ciudad, tanto en otoño como invierno siempre, encontraba flores, flores de plantas rastreras o de yuyos de enredaderas o de árboles.

¿De qué está hablando este texto?

¿Qué institución colaboraba mucho para ese «encierro mental» del que habla la autora?

Si ahora tuviera que escribir una composición sobre el otoño o el invierno diría: Vivo en un país maravilloso como sacado de los cuentos de hadas, donde hay un sol que calienta todo el año y, si bien el verano es muy caliente, los árboles gigantes de copas verdes me protegen y me brindan su refrescante sombra. Si fuera por las flores nunca sabría en qué estación vivo, pues los duendes o los yvoty jarýji o los enanitos de color rojo, verde, amarillo, azul y violeta, todo el año se pasan haciendo flores para mí. Las laboriosas abejitas tienen todo el año mucho trabajo, y siempre hay alguna mariposa, picaflor, o el cantar de las aves y pajarillos que nunca migran a otros lares buscando el calor del sol para sobrevivir, subir a los cerros. Tan pocos son los árboles que se quedan peladitos en invierno y si lo hacen es para luego vestirse de flores.

¿Qué aspecto de la idea acerca de las estaciones cuestiona la autora?

¿Qué otra pregunta puedes formular para responder con el texto?

Nunca se nota un paisaje deprimente, triste, lúgubre donde todos los árboles estén sin su variado ropaje verde ni se encuentre una flor, ni me despierte sin la serenata de pajarillos. Siempre están presentes mil tonos de verde que no los puedo pintar porque no existen tantos colores en los lápices ni en las témperas ni en las acuarelas, ni los puedo describir ni citar porque en el idioma que hablo no inventaron tantos términos para describir los tonos de verde que mis ojos captan y mi corazón siente. Mis cerros y mis cordilleras están colmados de árboles. Son tantos que casi no se ve la roca desnuda. Me apasiona ver cómo las raíces se entrelazan entre las rocas como si ambos quisieran sostenerse mutuamente, me parece ver como si los duendes o los ka’aguy jarýi estuvieran jugando a quien hace mejor escultura. Y si siempre viera la fría nieve y las montañas desnudas mi alma se enlutaría. Tampoco puedo olvidar los mil tonos de luces que se dibujan en el cielo con las nubes después de una lluvia tropical, ni el resplandor de los relámpagos, ni el concierto de ranas y sapos saludando a las ondinas. Me moriría de tristeza si viviera en esos países que tienen cuatro estaciones.

Carapeguá, marzo de 1995

¿Cómo describe al paisaje de las distintas estaciones?

¿Quiénes son los ka´aguy jarýi?

3. Después de leer

Margarita Miró Ibars

Nació en Asunción en 1952, y egresó de la Facultad de Filosofía en la carrera de Historia, en 1 981. Desde entonces realizó diversas actividades como defensora del patrimonio cultural y ambiental de nuestro país. Publicó varias obras sobre conocimiento culinario de nuestro pueblo, y sobre formación geológica y ecosistemas.

Conoce a la autora y busca una relación entre lo que leíste y su biografía.

¿Qué aspecto de su vida se nota en el texto?

¿Qué piensas acerca del tema que plantea en la obra?