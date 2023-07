Seguridad para los automovilistas (2)

Los frenos

Ya sean de disco, hidráulicos o de aire, de ellos depende la seguridad. Dales mantenimiento preventivo, revisa el líquido, limpia las bandas y utilízalas correctamente.

Llantas o neumáticos

Juegan un papel muy importante en la seguridad de los conductores. La adherencia depende de las llantas, del pavimento o de la superficie de la vía. Si la adherencia no es buena, se pierde el control del vehículo.

No recargues de presión de aire en las llantas, si se sobreinflan en un 20 % estas rendirán un 30 % menos. También es peligroso que tengan poco aire. Por seguridad, es importante alinear y equilibrar las ruedas periódicamente. Cuando el volante vibra o tiembla es señal de que necesita un alineamiento urgente. No corras riesgos que no puedas controlar.

Triángulo de seguridad

¡Comunica a los demás conductores que representas un peligro! Piensa en la seguridad tuya y de los demás. Debes colocar el triángulo reflector de seguridad a una distancia en la que los otros conductores vean y tengan tiempo suficiente para tomar precauciones.

Elementos de seguridad

Espejo. Se debe invertir en tres buenos espejos. Mientras más ancho y grande sea el vehículo, mayor deberá ser el espejo. Recuerda que su colocación es importante. Si el vehículo es pequeño, y remolca bote, motos o algún otro objeto, contempla su visibilidad y coloca los espejos necesarios. De esta forma evitarás accidentes con el vehículo de atrás.

El cinturón de seguridad. Todavía hay quienes tienen ciertas aprehensiones con relación al cinturón. Uno de los temores es quedarse atrapado y no poder salir. Desabrocharlo toma fracciones de segundo.

Además, de cada 100 accidentes, solo uno tiene la probabilidad de caer al agua o de incendiarse. Siendo así, se tiene 99 posibilidades más de salvarse en caso de accidentes, si se utiliza el cinturón.

El apoya cabeza. Algunos deben ajustarse a la altura del conductor. Colócalos bien para evitar el «latigazo». En caso de colisión trasera, las personas, sobre todo las que van en la parte delantera, pueden sufrir daños en la zona cervical, a veces con consecuencias graves, que pueden resultar en invalidez.

Actividad

Elabora un resumen sobre las condiciones que deben reunir los automóviles para una mejor seguridad de los automovilistas y del tránsito en general.

Fuentes: El ABC Estudiantil. 2015, https://bit.ly/3BEV3ov