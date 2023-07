Adivinanzas de animales.

1. Por si te sirve de algo te lo diré de un tropezón. Mi cuerpo no tiene piel, pero sí un caparazón. Soy a todos diferente, pues alguna sola vez lo que hacen todos de un modo yo siempre lo hago al revés. ¿Qué es?

2. Voy muy despacio al andar y dejo rastro al pasar; ir a carreras no quiero, pues jamás llego primero. Parezco una media nuez y me reproduzco tanto. Soy macho y hembra a la vez. ¿Qué soy?

3. Tengo las alas muy grandes, aunque soy tan chiquito. Me alimento con poquito, a veces cazo en picado. Resulto ser engañado, me ven al atardecer. Soy diferente al nacer porque soy amamantado. ¿Qué seré?

4. Soy más alegre que nadie y más vaga que ninguna. Canto mientras dura el sol, no me gusta con la luna. Cuando el verano se acaba y no me da tiempo de huir, antes de ir a pedir como nadie te da nada, de hambre tengo que morir como cualquier desgraciada. ¿Qué será?

5. Calzarme sería caro por tantos pares usar, no me lo vas a negar aunque te parezca raro. Siempre para descalzarme la inteligencia usaría, un par de horas tardaría si prisa incluso tendría. Si de verdad los usara como tantos pares son, al quitarlos despertará a toda una población. Con toda esta información si tú eres bien sensata, vas a tener la ocasión de decir de quién se trata.

6. Solo me ves en verano, ya que me gusta el calor. Nunca me poso en la flor ni salgo al sol muy temprano. Jamás ando en la ciudad, por el monte voy saltando, es difícil verme andando. Si la mochila alguien deja, aunque no sea muy vieja, mordida la ha de encontrar, pues siempre estoy taladrando. ¿Qué será?

Respuestas

1. El cangrejo. 2. El caracol. 3. El murciélago. 4. La cigarra. 5. El ciempiés. 6. El saltamontes.

