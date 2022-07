Acertijos de lógica y adivinanzas

1. En el mar yo no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire me sostengo y me tienes en tus brazos.

- Pista 1: Representa el fonema vocálico abierto central.

- Pista 2: L _ t _ _ a.

2. Un caballo blanco entró en el mar Negro. ¿Cómo salió?

- Pista 1: Tú saldrías de la misma forma si te bañases en el mar.

- Pista 2: _ _ lió m _ _ _ d_.

3. ¿Sabes de alguna letrita, que si la vuelta le das, enseguida se convierte de consonante en vocal?

- Pista 1: Decimocuarta letra del alfabeto.

- Pista 2: La l_ t_ a n.

4. Una pareja de recién casados quiere contraer matrimonio, pero la iglesia está cerrada ¿Cómo se casa?

- Pista 1: Si la iglesia estuviese abierta tampoco podría casarse por un motivo, ¿cuál es?

- Pista 2: La pare_ _ ya es_ _ca_a_a.

5. Si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echará el humo?

- Pista 1: No es norte ni sur.

- Pista 2: Es e _ _ _ t_ i_ _ , n_ e_ha hum_.

6. ¿Qué hay en una pastelería?

- Pista 1: La persona que hace los pasteles.

- Pista 2: E_ paste _ er _.

7. Tarta, pero no es la comida; mu, pero no el sonido de la vaca; do, pero no la nota musical ¿Qué es?

- Pista 1: Se trata de una persona.

- Pista 2: _ ar _ a _ udo.

8. En la calle de la P, me encontré con la A y la Z que son amigas de todos ¿Qué es?

-Pista 1: No tiene nada que ver con la guerra.

- Pista 2: L_ _ _ z.

9. ¿De qué color es el caballo blanco del mariscal López?

- Pista 1: Este color representa la respuesta anterior.

- Pista 2: _ la _ co.

10. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos dos?

- Pista 1: Es un número impar.

- Pista 2: _ n _ erro, u_ g _ _ o y_ _ lo_ o.

11. Si un pastor tiene quince ovejas y se le mueren todas menos nueve, ¿cuántas le quedan?

- Pista 1: No es un número par.

- Pista 2: _ ue_ e.

12. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche estaban menos de cuatro pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible?

- Pista 1: Iban tres pasajeras.

- Pista 2: A _ u _ _ a, m _ dr_ _ h_ja.

13. Corren más que los minutos pero... nunca llegan a ser los primeros. ¿qué son?

- Pista 1: Es una medida de tiempo.

- Pista 2: Lo_ _eg_ndo_.

Respuestas

1. Letra A.

2. Salió mojado.

3. La letra n.

4. La pareja ya está casada.

5. Es eléctrico, no echa humo.

6. El pastelero.

7. Tartamudo.

8. La paz.

9. Blanco.

10. Un perro, un gato y un loro.

11. Nueve.

12. Abuela, madre e hija.

13. Los segundos.

