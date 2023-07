Este encuentro no puede reducirse ciertamente a la sola forma del encuentro afectivo en el amor, según el modelo de la relación yo-tú, en sentido privado e intimista. Esta forma pertenece al encuentro con el otro y reviste un valor muy elevado. Pero con esto no se agota la estructura general de ser con los demás. El encuentro con los demás tiene también una dimensión objetiva, esto es, social y política. La persona no es solamente comunidad, sino también sociedad. No solo es amor afectivo, sino también acción social y política para construir un mundo más humano, en que el otro pueda ser verdaderamente persona y realizarse plenamente.

Lectura

Parábola del Buen Samaritano

Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».

Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, pasó de largo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y le montó sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios y los dio al posadero, diciendo: «Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva».

- En el texto leído, Jesús, el laico por excelencia, nos cuenta algo referente a la ética de la solidaridad.

- Una vez concluida la lectura del texto reflexionamos.

Actividades

1 Responde.

1. ¿Por qué crees que ni el sacerdote ni el levita le hicieron caso al hombre que estaba tendido en el suelo?

2. ¿Quién le hizo caso? ¿Qué hizo por la persona herida?

3. Y tú ¿qué haces? ¿Cuál es tu actitud frente a la necesidad de los demás?

4. ¿Los miras, te das vuelta y sigues caminando sin darle importancia a lo que viste o los miras, te acercas y los alzas, los curas, los cuidas?

2 Debate acerca de las preguntas y te comprometes personalmente a ayudar a quien más te necesite.

3 La parábola del Buen Samaritano culmin a así: «¿Quién de estos tres crees que fue prójimo del que cayó en mano de los salteadores?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo».

Responde.

a. ¿Te consideras capaz de hacer esto todos los días, es decir, ser sensible ante la necesidad de las demás personas? ¿Qué debes mejorar en tu manera de ser para lograrlo?

b. ¿De qué manera puedes expresar en tu vida diaria la expresión: «Vete y haz tú lo mismo».

3 Tu punto de vista

1. Expresa tu opinión acerca de la relación que existe entre la solidaridad y la realización de la persona.

2. Explica por qué la falta de solidaridad es un obstáculo para construir un mundo más humano.

3. Escucha los comentarios de tus compañeros y compañeras y aclara sus dudas relacionadas con tus explicaciones.

Fuente: MEC (2000) Formación Ética y Ciudadana 9. Asunción, Paraguay.