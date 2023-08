La llamada de los valores

Existe una estrecha relación entre lo que hace el ser humano y los valores. Obrar libremente quiere decir obrar sabiendo lo que se hace, es dar un sentido a la vida y asumir personalmente ese sentido. Nuestras acciones adquieren un sentido en la medida en que asumen unos valores, y contribuyen a crearlos, promoverlos y conservarlos en la comunidad, con el objetivo de promover una convivencia solidaria.

Lectura

¿Somos dueños de nuestras acciones?

Los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada de la persona, es decir, los que se realizan con conocimiento y libre voluntad. En ellos interviene primero el entendimiento, porque no se puede querer o desear lo que no se conoce: con el entendimiento la persona conoce el objeto y delibera si debe tender a él o no. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las cosas más sencillas, conocemos el objeto (un lápiz), la voluntad tiende hacia él porque lo desea («quiero»), o se aparta de él rechazándolo («no lo quiero»).

Solo en este caso —cuando intervienen entendimiento y voluntad—la persona es dueña de sus actos y, por tanto, plenamente responsable de ellos. Y solo en los actos humanos puede darse valoración moral.

No todos los actos que realiza la persona son propiamente «humanos», ya que pueden ser también:

a. Meramente naturales: los que proceden de las fuerzas vegetativas y sensitivas, sobre las que las personas no tienen control voluntario, y son comunes con los animales. Por ejemplo: circulación de la sangre, respiración, sentir dolor o placer.

b. Actos de la persona: los que proceden de la persona, pero faltando ya la advertencia (personas locas distracción total), ya la voluntariedad (por coacción física), o ambas, por ejemplo en el que duerme.

Para recordar

Actividades

1 Reflexiona acerca de los actos que practicas en tu hogar y en la escuela. Diferencia los que realizas «sabiendo lo que haces» (conscientemente) y aquellos que los ejecutas mecánicamente (sin darte cuenta).

2 Clasifica en un esquema actos meramente naturales y actos propios de la persona.

Fuente: MEC (2000) Formación Ética y Ciudadana 9. Asunción, Paraguay.