Hacia nuestra realización personal.

A veces, todos los caminos pueden interesarnos porque consideramos como válidas distintas alternativas que se nos presentan; en otras ocasiones, podemos darnos cuenta de que solo un camino resulta válido, porque los demás pueden significar algún tipo de daño a nuestra existencia. En ambas situaciones, nos enfrentamos al hecho de tomar una decisión personal ejerciendo nuestra libertad.

Dicha decisión surge de un equilibrio entre nuestra inteligencia, nuestra voluntad y las circunstancias particulares que en ese momento nos rodean. Es decir, cuando decidimos por una de las alternativas que tenemos ante nosotros, estamos autodeterminándonos, y ello significa poner en práctica, con inteligencia y responsabilidad, nuestra capacidad de elegir con vistas a realizarnos como personas.

Lectura

Un pájaro diferente

Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo.

Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada, de la comida, y multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por algunas pizcas. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota, que no era un pájaro cualquiera.

La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales: cómo ir y volver entre la playa y la comida. Pero él, más que nada en el mundo, amaba volar.

Mira, Juan —dice su padre, con cierta ternura—, el invierno está cerca. Habrá pocos barcos, y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó comportarse como las demás gaviotas; lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez. Pero no le dio resultado.

Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía.

Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. ¡Hay tanto que aprender! No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia el mar, hambriento, feliz, aprendiendo.

Actividades

1 Opina acerca de la frase del texto: «... No olvides que la razón de volar es comer».

2 Cambia la frase del texto de acuerdo con tu escala de valores. Justifica tus respuestas.

Ejemplos:

- No olvidemos que la razón de vivir... es bailar.

- No olvidemos que la razón de vivir es... estudiar.

3 La misma lectura detalla, también, que «Juan intentó comportarse como las demás gaviotas y lo intentó de verdad...».

Contesta. ¿Te comportas como las demás personas porque te agrada su comportamiento o porque te dejas llevar por el montón? En estas situaciones, ¿haces uso de tu libertad? ¿Por qué?

Fuente: MEC (2000) Formación Ética y Ciudadana 9. Asunción, Paraguay.