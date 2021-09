Conciencia sicológica y conciencia moral (2ª parte)

EL ORIGEN DE LA CONCIENCIA MORAL



Para explicar el origen de la conciencia moral existen varias corrientes, ellas son:



* EL INNATISMO: es una corriente filosófica, que sostiene la teoría de que la Conciencia Moral es innata, es decir, el ser humano nace con ella, forma parte de su naturaleza de la esencia del ser humano.



* EL CRISTIANISMO: afirma que el hombre es creación divina y todo lo que lo compone proviene de Dios. No es una corriente filosófica, es una religión que sostiene una normativa de vida practica con nivel moral superior. Sin embargo tiene un mensaje escrito (la Biblia) y para su comprensión e interpretación, surge la Filosofía cristiana.



* EL SOCIOLOGISMO: es una corriente, que ha proporcionado datos muy importantes sobre la conducta del hombre, es una ciencia de carácter fáctico, es decir estudia los hechos la conducta del hombre por ello no tiene carácter normativo, como el cristianismo.



* EL MARXISMO: corriente que se basa en la doctrina de Carlos Marx, comunista por excelencia. Busca el bienestar del hombre en igualdad de condiciones, condena la explotación del hombre por el hombre; su doctrina se resume en lo siguiente:



a)Materialismo: sostiene que todo ser es materia o se reduce a materia.



b) Dialéctica: afirma que el materialismo es dialéctico y no estático; es decir, está en evolución constante.



c) Alienación religiosa: esta corriente busca rescatar al hombre de toda “alineación” lo cual significa todo aquello que le impide ver la realidad de las cosas, para Marx la religión es algo que aleja al individuo de su realidad, generando esperanzas en algún ser supremo a quien no se puede ver, lo cual va en contra del materialismo que sostiene. d) Alienación económica: el comunismo condena la explotación de los trabajadores por los capitalistas.



CARACTERÍSTICAS DE LA CONCIENCIA



Según lo estudiado hasta ahora, se puede afirmar que la toma de conciencia es un proceso lento en el cual influyen muchos factores, como la formación familiar, académica, religiosa, además de la capacidad física y mental de la persona. Por tanto, existe una conciencia moral en el tiempo, por ello, hablamos de una conciencia presente, pasada y futura. Todo acto del hombre es acompañado por la conciencia antes, durante y después de su realización. Podemos afirmar también, que la conciencia está íntimamente relacionada y condicionada por “La Libertad y la Responsabilidad”. La Libertad es un atributo del ser humano, consagrada por las mismas leyes: “todo ser humano nace libre”, es el principio sostenido por las legislaciones modernas, pero sin embargo, la libertad tiene sus límites y ese límite precisamente es el derecho de los demás. La libertad es propia de los seres inteligentes, en especial la libertad de elegir entre el bien y el mal, salvo los casos en que no existe la capacidad para tal diferenciación como sería el caso de aquellas personas aquejadas por enfermedades mentales o los menores de edad.



La libertad y la responsabilidad condicionan las actividades humanas, la responsabilidad deriva también de la capacidad de la persona de diferenciar entre lo bueno y lo malo, es por ello, que aunque toda persona es libre desde su nacimiento, no se le puede atribuir responsabilidad sino hasta cierta edad, en la que se considera que existe ya la capacidad de discernir y así responder por los actos buenos y malos que lleve a cabo. Según la ley, tienen responsabilidad parcial los menores a partir de los 14 años y plena a partir de los 18 años. Esa es la regla, sin embargo la excepción hace referencia a las personas incapaces, aquellas aquejadas por enfermedades mentales o trastornos en la conducta, hecho por el cual, la ley les exime de responsabilidad y necesariamente se debe designar una persona que responda por ellos.



EL PAPEL DE LA SOCIEDAD EN LA TOMA DE CONCIENCIA



En el proceso de toma de conciencia la sociedad desempeña un papel muy importante, porque cada sociedad tiene sus propias reglas morales, sus valores y cada integrante tiene la obligación de adoptarlas y respetarlas, pues de ello depende su aceptación social; en otras palabras la Sociedad es la que marca las pautas de comportamiento que orientan los actos de sus integrantes.