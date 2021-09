Objetivo general: Comprender que la toma de conciencia es un proceso que permite regular aspectos cognitivos, conductuales y emocionales de la persona.



TIPOS DE CONCIENCIA:



En primer lugar, debemos resaltar que se distinguen dos tipos de conciencia:



* Conciencia psicológica: es la capacidad de volver sobre los propios actos, es decir, de analizarlos, y gracias a la conciencia moral poder establecer un juicio de los mismos.



* Conciencia moral: es el juicio acerca de la moralidad de los actos que la misma persona efectúa.



CONCEPTO DE CONCIENCIA y CONCIENCIA MORAL:



La conciencia es la capacidad moral de la persona; es lo que a cada uno nos indica lo bueno y lo malo; en otras palabras, nos indica el modo en que actuamos y en que debemos actuar. Se la denomina también: “conciencia psicológica”.



La conciencia moral es el conocimiento reflejo del propio ser; es la misma conciencia psicológica que, además de indicarnos el modo en que actuamos y en que debemos actuar, establece un juicio de valor de la conducta en “buena o mala”.



DIFERENCIAS y SEMEJANZAS ENTRE AMBAS.



Podemos resaltar las siguientes diferencias: La conciencia psicológica es un conocimiento; la conciencia moral es un juicio de valoración, establece una categorización de los actos en buenos y malos.



La conciencia psicológica simplemente observa, mientras la conciencia moral obliga y determina. La conciencia psicológica se interesa por la verdad, y la moral por el bien; la conciencia psicológica responde a la pregunta: ¿qué soy?; y la conciencia moral contesta la pregunta: ¿qué debo hacer?



En cuanto a semejanzas, resaltamos que ambas estudian el acto humano, el bien y la verdad, es decir se complementan. Son dinámicas e implican para la persona, un proyecto a realizar.



FUNCIONES DE LA CONCIENCIA:



* TESTIFICA: cuando establece la responsabilidad de los actos, “yo lo hice”.



* OBLIGA: cuando prescribe o prohíbe un acto determinado.



* JUZGA: cuando una vez realizado el acto, lo califica como bueno o malo, es decir lo aprueba o desaprueba.



MODOS DE CONCIENCIA:



a) Con relación al acto, la conciencia puede ser:



- Anterior: es lo que antecede a la realización del acto, el análisis del mismo.



- Simultánea: acompaña la realización del acto; y



- Posterior: es la que vuelve sobre el acto, ya efectuado, para juzgarlo.



b) Desde el punto de vista objetivo, la conciencia es:



- Recta: cuando coincide con la verdad.



- Errónea: cuando prescribe lo verdadero como falso y lo falso como verdadero.



c) Desde el punto de vista subjetivo la conciencia es:



- Cierta: cuando establece un juicio de valor sin temor a equivocarse; y



- Dudosa: si no es posible tomar una decisión, por no tener motivos para actuar.