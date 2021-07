Superando desafíos a lo largo de sus 68 años de trayectoria en el medio

1. Clave

El factor humano es imposible sustituir. La confianza e innovación y permanentemente invertir para garantizar el futuro. Invertir en educación de alta tecnología, para los funcionarios, con capacitaciones en el exterior.

2. Éxito

La base para lograr el éxito es el equipo. Uno puede tener una buena marca, pero si no la trabaja bien, no se alcanza el éxito. Y al revés, si uno eventualmente tiene marcas más o menos, pero bien trabajada, se llega.

3. Resultado

La empresa trabaja en mantenerse sólida, para poder ofrecer a los clientes excelencia en el servicio y post venta. En la actualidad, el desafío es que el cliente se sorprenda.

Trabajo en equipo es vital, para los objetivos

“En aquella época los autos americanos grandes eran los que se vendían”, detalla Miguel Carrizosa sobre los inicios de la empresa que fue fundada por su padre, quien viajó a Alemania para negociar la representación de Volkswagen en Paraguay.

Fue una travesía considerada por muchos como una locura, pero que sin embargo fue el puntal para construir una de las empresas más sólidas del medio, en la actualidad con más de 500 funcionarios directos.

“Fue empezar totalmente de cero. Luego empezaron a llegar los escarabajos, él mismo les mostraba a los clientes”, rememora sobre la labor de su padre.

En 1953, las calles eran de tierra o empedradas; entonces el escarabajo era un auto apto para eso y muy económico. “Empezó así a salir adelante. Después vinieron las combis que se usaron como micros. Taxi colectivo se le llamaba. Prácticamente todas las líneas ponían tablas para sentarse hasta la parte del motor, atrás. Iban como 12, 15 personas. Después vinieron la doble cabina, los camiones Scania, las motocicletas Honda y así fue creciendo. Hoy Diesa tiene 20 marcas”, refiere Carrizosa.

El trabajo en equipo es fundamental en la empresa, lo que le permitió enfrentar los distintos desafíos a lo largo de sus 68 años. “Por ejemplo, nuestra asociación de empleados funciona también para los jubilados. Nosotros no les llamamos jubilados, sino vitalicios y forman parte activa de todo lo que acontece en Diesa, como los 1 de mayo, fin de año, y todas las actividades de la empresa. Ellos también pueden usufructuar todo lo que brinda la asociación de empleados, como el local para eventos sociales. Les apoyamos a algunos si quieren estudiar, organizamos excursiones”, explica sobre el valor que le dan a sus colaboradores actuales y jubilados.

Para el empresario, es fundamental que una empresa se mantenga innovadora, cada vez más profesional y a la vanguardia. “Sobre todo ahora con el tema digital y de los procesos de certificación ISO. Diesa, por ejemplo, certificó este año. No hay muchas empresas en Paraguay que tengan certificación ISO. Entonces, sin perder la calidad humana, somos conscientes de que si no nos innovamos, no estamos en la vanguardia de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición y no somos bien profesionales, uno se queda atrás, porque hay muchísima competencia”, reflexiona el empresario.

La electromovilidad

Miguel Carrizosa sostiene que el futuro está en la electromovilidad. “Paraguay tiene todo para ser el líder en Latinoamérica, porque es el país más rico en energía limpia y renovable. Consuma lo que el Paraguay produce, que es energía eléctrica y con eso también se sustituye la importación de petróleo”, reseña.

El Grupo Diesa está enfocado en esta realidad. “Las empresas a nivel mundial van a dejar de fabricar motores a combustión. Eso va a llegar a Paraguay más temprano que tarde”, anuncia.

Diesa seguirá por el camino de la perseverancia, para lograr sus objetivos, como el de volver a liderar la venta de vehículos en nuestro país. “Esto es 10% de inspiración y 90% de dedicación, esfuerzo, trabajo, perseverancia. De nada valen ideas excelentes, si no se hace después el trabajo que hay que hacer”, sostiene.