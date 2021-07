Shopping Mariano entregó la camioneta

“Soy habitué del Shopping Mariano”, agregó Sara María. “La sorpresa fue indescriptible cuando me llamaron, la manera en la que el shopping me contactó. Honestamente no creía en este tipo de sorteos, pero ahora doy fe de que es cierto”, confesó la emocionada ganadora.

Sara instó a las personas a seguir apoyando este tipo de promociones. “Es muy emocionante”, recalcó mientras pensaba en la utilidad que le dará a su nueva camioneta. “Lo primero que voy a hacer es ir a Areguá a comprar frutillas”, aseguró.

Por su parte, Elena Peña, jefa de Marketing del Shopping Mariano, declaró que también están felices por haber culminado esta campaña para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre. “Más felices porque la ganadora es de Mariano Roque Alonso. Es asidua del shopping, es superclienta, está siempre por acá, así que felices de que realmente se quede otra vez en casa el premio”, agrega.

Haciendo un balance de lo que fue esta campaña, Elena indicó que fue bastante positivo. “Vemos que hay realmente un repunte, una mejoría en comparación con el principio de año, así que estamos superoptimistas para lo que va a ser el segundo semestre del año”, explica.

La jefa de marketing del Mariano adelanta que ya trabajan en la próxima campaña, también con importantes premios. “Ya estamos apuntando a lo que será nuestra campaña de fin de año, con el optimismo y los resultados de lo que fue esta campaña”, finalizó Elena.