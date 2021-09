Calidad y éxito auténticamente paraguayos

1 CLAVE

Educación dada a los colaboradores. Atender al cliente en todo el proceso que involucra a diferentes áreas. Cuidar y perfeccionar la logística, los departamentos administrativos, de cobranzas, marketing y finanzas.

2 ÉXITO

Esmero en dar la satisfacción más completa y total. “Nos llena el corazón de alegría cuando nos felicitan o nos envían mensajes en los que nos agradecen por cumplir en tiempo y forma. Para nosotros es el mayor de los éxitos”.

3 RESULTADO

La meta es ponerse a la altura de las grandes empresas mundiales. Abocados al crecimiento del mercado digital, al comercio electrónico, la atención online y los nuevos modos de venta. En e-commerce, son pioneros y líderes.

Confianza

Un servicio completo en todo sentido

“Antes de crear el local actual de Tupi, ya teníamos un negocio de electrodomésticos. Nueve años antes, con muchas limitaciones –principalmente económicas– empezamos con una tienda sobre la avenida Eusebio Ayala y con mucho trabajo fuimos creciendo gracias a la captación y a la gran aceptación que tuvimos de los clientes”, recuerda el fundador de Tupi.

La confianza de la gente les permitió aumentar las ventas y generar las utilidades necesarias para pensar en un local propio. “Compramos un terreno con una casa antigua en la esquina que hoy es nuestra esquina, nuestro local. En ese momento fue una decisión muy arriesgada, porque la zona no era comercial y tenía poco tránsito de personas y vehículos, pero confiando en nuestras fuerzas, construimos y habilitamos nuestro local propio y una vez instalados iniciamos un trabajo de marketing y difusión –acorde a nuestras posibilidades del momento– para atraer a las personas hacia nosotros”, revela.

Esa fue una de las grandes innovaciones, en lugar de ir hacia la gente, la intención fue acercar al público hacia ellos. “Nuestra propuesta gustó y gustó mucho y desde que arrancamos nunca paró de crecer la clientela. La aceptación que ha tenido y que tiene el servicio que ofrecemos hasta hoy día, ha sido el motor de nuestro crecimiento. Gracias a Dios tuvimos un éxito espectacular”, confiesa.

Respecto al aporte de Tupi al sector retail, Riveros señala: “Podría decir que lo revolucionó todo, cambió todo. Existe un antes y un después de Tupi en todos los sentidos. Nosotros cambiamos el sistema de venta, marketing y compra de electrodomésticos en nuestro país. Por dar un ejemplo, en aquel tiempo, cuando comenzamos, las marcas proveedoras no querían pagar por cartelería publicitaria o por espacios en el salón. Nosotros innovamos con estas propuestas, pedimos que apoyaran y fue algo nuevo que muchos aceptaron y otros no, pero que hoy es una práctica corriente. Pero creo que nuestro aporte fundamental, el que cambió el panorama de nuestro rubro, es la calidad de servicio nunca antes vista en Paraguay; algo muy destacado y apreciado. La razón de nuestro éxito es que procuramos ofrecer un servicio completo en todo sentido. No solo nuestros productos son de calidad, Tupi ofrece calidad y profesionalismo en cada una de las etapas de compra, medimos, controlamos, cumplimos. De hecho, el impacto que tuvimos no ha sido solo en el sector retail de electrodomésticos, sino que creamos un modelo de calidad que es un ejemplo para toda empresa de servicios de venta, una calidad de estándar internacional y así lo demuestran los resultados”, destaca.

Digna celebración

Tupi es una empresa familiar. Las hijas de Miguel Ángel Riveros forman parte del equipo empresarial. “Establecimos un reglamento familiar de que a partir de los 10 años mis hijas debían empezar a aprender pequeñas tareas dentro de la organización. Eso fue clave, porque fueron viendo cómo funcionaba todo, adquirieron muchos conocimientos y ayudaron de gran manera en todas las áreas de la empresa. Es un lujo con el que contamos ahora, ya que no se puede negar la dedicación y el empeño que ponen en su trabajo”, resalta.

Tupi festeja sus 25 años con todo su entorno: los clientes en especial, los proveedores, colaboradores, amigos y familiares. “Hacemos un brindis para festejar estos 25 años de resultados positivos. Es mucho lo que hemos conseguido y por eso tan digno de celebración”, finaliza.