Coca-Cola® Creations vuelve a Paraguay

Esta nueva creación se presenta en un envase con hermoso diseño, colores vibrantes y contrastantes que muestran la personalidad en constante evolución de la artista española Rosalía, con garabatos que ella misma bosquejó mientras degustaba Coca-Cola® Move por primera vez.

“Estamos seguros de que nuestro público se conectará con esta bebida”, expresó al respecto Alejandra Gómez, Subgerente de Marketing de Coca-Cola Paresa.

Añade que representa una novedad alucinante, sin precedentes en la historia de Coca-Cola® Creations, que Rosalía lance además una canción nueva y exclusiva titulada “Lie Like You Love Me” (“Miente como si me amaras”), inspirada en Coca-Cola® Move.

Los fanáticos pueden escanear un código QR de la botella coleccionable de Coca-Cola® Move para acceder al Hub digital de Coca-Cola® Creations, que ofrecerá atractivas experiencias digitales para descubrir y explorar nuevos territorios; incluido el detrás de escena del nuevo sencillo de Rosalía.