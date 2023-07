La Cancha Central ha sido escenario de duelos épicos en la historia de este deporte, y un jugador en especial es sinónimo de su césped sagrado: el Testimonial de Rolex Roger Federer, el ícono suizo -que ostenta el récord de ocho títulos individuales masculinos- celebra su 20 aniversario, desde su primer triunfo en 2003, una victoria que dio inicio a su era de dominio en el deporte moderno durante la que obtuvo 20 títulos individuales de Grand Slam.

Al reflexionar sobre su excepcional éxito en Wimbledon, Roger Federer afirmó: “Ganar ocho títulos es algo muy especial. Wimbledon ha sido siempre mi torneo favorito, y siempre lo será. Mis héroes caminaron sobre este césped. Creo que es por ello que me convertí en un mejor jugador, y tener el récord de títulos individuales masculinos obviamente significa mucho para mí. Ser parte de la historia de Wimbledon es algo verdaderamente maravilloso”.

The Championships fue también una enorme fuente de éxitos para otro Testimonial de Rolex: Björn Borg, quien obtuvo cinco títulos consecutivos entre 1976 y 1980. Al analizar su gran afinidad con Wimbledon, Björn Borg sostuvo: “Jugar en Wimbledon siempre ha sido un sueño para mí. En 1972 jugué la final de juniors de Wimbledon en la Cancha Dos y, apenas gané, me fui corriendo hasta la Cancha Central para ver el set final de la final de hombres. Fue una experiencia increíble, y allí mismo me dije: ‘Un día yo voy a jugar en esta cancha’. Mi sueño se hizo realidad: Jugar en la Cancha Central fue lo más maravilloso y lo más importante que me sucedió en mi vida como tenista. Wimbledon es el torneo que todos desean ganar”.

Entre otros integrantes de la familia Rolex que han triunfado en Wimbledon se destacan Rod Laver, quien se coronó en cuatro ocasiones (1961, 1962, 1968, 1969) y Chris Evert, quien levantó tres veces el Venus Rosewater Dish (1974, 1976, 1981). Estos jugadores han escrito la leyenda de Wimbledon y forjado el camino a seguir por las nuevas generaciones.

Entre quienes buscan emular sus hazañas este año se encuentra Carlos Alcaraz, quien en 2022 perdió por estrecho margen en un duro enfrentamiento en la cuarta ronda contra el también Testimonial de Rolex Jannik Sinner. Taylor Fritz también buscará consolidar su impresionante desempeño durante el torneo anterior, en el que alcanzó los cuartos de final.

Respeto por la tradición, con un pasado legendario y grandes figuras

En el tenis femenino, Iga Świątek busca sumar otra victoria a sus cuatro títulos individuales de Grand Slam, y la primera sobre el cuidado césped de la Cancha Central tras haber demostrado su dominio sobre superficie duras y de arcilla.

Las también Testimoniales de Rolex Coco Gauff, quien en 2019 se convirtió en la tenista más joven en lograr un título individual femenino, a los 15 años, y la número 4 del mundo Caroline García también competirán por la gloria.

Aunque en constante cambio, las reglas de Wimbledon permanecen impregnadas de tradición, un hecho que pone de relieve el deseo de los organizadores de mantener los más altos estándares de protocolo.

Los jugadores acatan firmemente las reglas y el rico legado del torneo, y persiguen el respeto de sus pares y del público a través de su maestría en las canchas. Con su excepcional superficie de juego, su respeto por la tradición, su pasado legendario y las grandes figuras que se hicieron famosas en las canchas del All England Lawn Tennis & Croquet Club, Wimbledon es, sin duda, el templo del tenis.

Testimoniales de Rolex que han alcanzado la victoria en Wimbledon

Rod Laver (1961, 1962, 1968, 1969)

Chris Evert (1974, 1976, 1981)

Björn Borg (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

Stefan Edberg (1988, 1990)

Roger Federer (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

Garbiñe Muguruza (2017)

Angelique Kerber (2018)

