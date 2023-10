Bancop se renueva e inauguró moderna sucursal en Loma Plata

Bancop inauguró su nueva sucursal en Loma Plata, si bien ya contaban anteriormente con un local cedido por la Cooperativa Chortitzer, la construcción de las modernas instalaciones obedece al crecimiento sostenido del banco que viene operando hace 11 años y que suma más de 28.000 clientes, de los cuales el 50 % son del sector agropecuario.

En el evento que congregó a directivos, accio­nistas, funcionarios, clien­tes e invitados especiales destacaron que los 11 años de actividad dentro del rubro financiero encuentran a Bancop con resultados muy positivos situándose como uno de los mejores bancos nacionales, tanto en eficiencia como en creci­miento y calidad de carte­ras además de rentabilidad, liquidez y buenos índices de solven­cia.

“Bancop se ha ganado el apoyo de muchas instituciones, cada día el número de clientes está creciendo y nos exigen calidad y eso es lo que nos distingue” dijo el pre­sidente del directorio de Bancop Gustav Sawatzky quien subrayó que el banco está listo para apoyar la nueva era de revolución agropecuaria, productiva e industrial que exigirá grandes financiamientos en todos los sectores para las empresas que están emergiendo.

Un banco para todos

Bancop es un banco comercial, de gestión universal, ofrece productos y servicios para todo tipo de clientes, y a todos los segmentos, no solamente a cooperativas o socios de cooperativas. Los directivos mencionaron que aún cuando su foco principal se encuentra en el sector productivo, el banco está abierto a otros segmentos de la economía y poseen interesantes productos para las pequeñas y medianas empresas, incluso para el sector de consumo y de personas.

Dimas Ayala, director gerente general de Bancop mencionó además que en la actualidad el crecimiento se da en todas las áreas del banco, ya que suman 260 funcionarios, 12 sucursales, 2 centros de atención y una casa matriz.

“Se ha realizado muchos en estos años y hemos pasado por muchas cosas como sequías y pandemia duras y tristes pero hemos demostrado que estamos en los momentos de auge económico y en los momentos de crisis y evolucionamos más allá de nuestras expectativas” enfatizó.

El patrimonio activo del banco asciende a US$ 66 millones, la cartera activa en US$ 700 millones y la cartera de préstamos en US$ 500 de los cuales el 21% está en el sector ganadero lo cual mencionaron que no es poco para un banco relativamente nuevo siendo la tasa de morosidad relativamente baja.

Pusieron en relieve igualmente el respaldo de 29 cooperativas de produc­ción que tienen una historia de esfuerzo y éxito en el país, muchas de ellas con décadas de trabajo.

Bancop es un banco joven, con un crecimiento cons­tante y sostenible con objeti­vos estratégicos, bien claros y definidos cumpliéndolos año tras año y lo celebran con los resultados obtenidos gracias a la apuesta constante de los accionistas, socios y clientes, con fuertes proyecciones para otra década de solvencia y crecimiento.