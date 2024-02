Varios artistas participan en V Expo Arte Maison Suisse

“En tres días lo hicimos, con la galería de Albert”, detalla Hurard, quien constantemente apoya a los artistas. “Siempre lo hacemos de la misma manera. Yo doy el local, ellos ponen la pintura. La idea es volver a preparar otra exposición en junio y luego en octubre”, adelanta el responsable del Hotel Maison Suisse.

La obra de Albert se inspira en la naturaleza y su problemática. “Es un tema muy actual”, refiere el artista.

En la exposición también están los cuadros de Víctor Segovia Marsá, quien introduce la temática de los vehículos en sus cuadros. “Desde chico siempre me gustó todo tipo de vehículos, hacer dibujos, distintos tipos de pinturas, y por algún motivo, generalmente la gente me pedía retratos y ahora me estoy lanzando con lo que es mi pasión, los vehículos”, indica el joven pintor.

La V Expo Arte Maison Suisse está habilitada hasta el 17 de febrero, en Malutín 482 y Moisés Bertoni, de Asunción.

El público podrá apreciar las obras de Arius Romero, Viviana Meza, César Chaparro, Diana Rossi, Rossi Schubert, Julián Cárdenas, N. Kroshko y Luz María Torres, además de Jimmy Adorno, Tomás Salinas, Elizabeth Barth, Salcedo, Beatriz Holden, Ana Liz Resquín, José “Cacho” Resquín Sánchez, Gloria Valle y Dosh Kaharz, entre otros.