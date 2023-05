“Todo lo que puedes imaginar es real”: alumnos del ASA presentan su muestra de arte

Tomando como lema una frase del pintor Pablo Picasso, los alumnos del American School of Asuncion (ASA) habilitarán este miércoles 31 la muestra de arte “Everything you can imagine is real”, en el local del colegio. La exposición estará habilitada hasta el viernes 2 de junio.