Estrenos en cines: “El escuadrón suicida” y la secuela de “Un jefe en pañales”

Tres nuevos filmes llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay: la violenta e irreverente El escuadrón suicida, la película animada Un jefe en pañales: Negocios de familia y el documental musical Blackpink: La película.

Luego de la mala recepción de parte de la crítica y el pobre desempeño que tuvo en taquilla, la película de 2016 Escuadrón suicida, basada en los cómics de DC, recibe un reinicio de la mano del cineasta James Gunn, autor de las dos Guardianes de la Galaxia de Marvel.

La nueva película, titulada El escuadrón suicida, de nuevo encuentra a la agente del Gobierno estadounidense Amanda Waller formando un equipo de supervillanos, esta vez para infiltrarse en una nación de Centroamérica con el objetivo de detener una misteriosa investigación científica que podría acabar con el mundo.

Algunos de los miembros del elenco de la primera película regresan a esta nueva versión: Margot Robbie como Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flag, Jai Courtney como el Capitán Búmeran y Viola Davis como Amanda Waller.

El resto del elenco se compone de nuevos rostros como Idris Elba (Rápidos y Furiosos: Hobbs y Shaw), John Cena (Rápidos y Furiosos 9), Peter Capaldi (Doctor Who), David Dastmalchian (Ant-Man and the Wasp), Daniela Melchior, Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia Vol. 2), Alice Braga (Los nuevos mutantes) y la voz de Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood) como el letal pero adorable King Shark.

UN NUEVO JEFE EN PAÑALES

Desde este jueves se podrá ver también en cines de Paraguay Un jefe en pañales: Negocios de familia, la continuación del exitoso filme animado de DreamWorks Un jefe en pañales (2016).

La película trascurre 40 años después de la primera entrega. Los hermanos Templeton ya son adultos y se han alejado el uno del otro, y el “jefe bebé” Ted que ayudó a los hermanos cuando eran niños regresa y se ve obligado a trabajar con Tina, la hija de Tim y una “jefa bebé” por cuenta propia.

En la versión original de la película, Alec Baldwin regresa al papel del bebé Ted. El elenco de voces incluye también a Amy Sedaris (El Rey León), James Marsden (Sonic: La película), Jeff Goldblum (Mundo Jurásico: El reino caído), entre otros.

LA MÚSICA DE BLACKPINK

El tercer estreno de la semana, exclusivo de Cinemark (Paseo La Galería, Asunción), es Blackpink: La película, un documental sobre uno de los grupos de k-pop más famosos del mundo.