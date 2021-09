Paraguay estará presente en el Platino, la cita del audiovisual iberoamericano

En los días previos a la VIII Gala de los Premios Platino, donde la película paraguaya “Matar a un muerto” competirá en dos categorías, el centro cultural Matadero Madrid acogerá al encuentro Iberseries Platino Industria, que contará con representantes de grandes plataformas, estudios y productoras audiovisuales como Netflix, Sony Pictures, Warnermedia, ViacomCBS, Amazon Studios, Fremantle, entre otros.

Una delegación de productores paraguayos también estará presente en esta gran cita del audiovisual iberoamericano, donde nuestro país será presentado como uno de los 10 destinos audiovisuales seleccionados por la organización, según detalló Alejandro Houston, CEO de la productora The Lab.

Según comentó a ABC, a través de un trabajo conjunto con la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión (Campro) y la Latin American Film Comission Network, postularon desde The Lab a Paraguay como uno de los destinos a ser presentados a los productores presentes en el encuentro.

“Nos eligieron como uno de los diez destinos a presentar. Estamos preparando ahora una serie de materiales audiovisuales para poder mostrar las ventajas que tiene Paraguay a nivel de locaciones, de carga impositiva, de costos, de estabilidad, profesionales, etc. Todo lo que a Paraguay le destaca con relación a otros destinos de la región en Sudamérica”, comentó Houston.

En este sentido, subrayó la importancia de este evento para mostrar al mercado y la industria audiovisual de todo el mundo lo que Paraguay tiene para ofrecer. “Los últimos años se vienen ganando un montón de premios a través de muy buenas películas que se están haciendo en Paraguay, pero todavía no habíamos tenido un espacio de vidriera de estas características, con esta llegada internacional a nivel de lo que pasa en la pre-producción”, explicó.

En este sentido, subrayó que el objetivo es atraer inversiones hacia nuestro país, pero también aportar a la construcción del imaginario para el mundo de qué es Paraguay. “Nosotros estamos súper contentos porque se están empezando a abrir puertas que antes estaban cerradas”, expresó.

Destacó además el apoyo de Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones), a través de Mariana Pineda, especialista de Plataforma de Industrias Creativas y Servicios, y actual presidenta de la Academia de Cine del Paraguay, que acompañará esta presentación.

Pitchs seleccionados

Paralelamente, el largometraje animado “Alas de Gloria” fue el único proyecto cinematográfico seleccionado para ser presentado ante Ánima Estudios, de México.

Por su parte, la película “Matar a un muerto” fue elegida entre los diez pitchs que serán presentados al agregador y distribuidor de cine en plataformas digitales Under the Milky Way.

La película, dirigida por Hugo Giménez, competirá además por los premios Platino a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana de Ficción y Mejor Actor de Reparto, por la labor del argentino Jorge Román. La ceremonia será el domingo 3 de octubre en el IFEMA Palacio Municipal de la capital española.

Estrenos mundiales

Entre algunas de las actividades de este encuentro se destacan una clase magistral de Chris Brancato, cocreador de la serie “Narcos”; los estrenos mundiales de las series “Sequía”, de España; “Búnker”, “Código implacable” y “Si nos dejan”, de México; y “No nos quieren ver”, de Chile. También se presentará una maratón de la primera temporada de la serie española “Doctor Portuondo”.

Entre las figuras que ya confirmaron su participación en la gala se encuentran el actor mexicano Diego Luna, que recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su carrera; su compatriota Diego Boneta, nominado a Mejor Actor de Reparto por la película “Nuevo Orden”; el actor argentino Rodrigo de la Serna y el español Álvaro Morte, nominados por su trabajo en la serie “La Casa de Papel”; el colombiano Andrés Parra, nominado a Mejor Actor por la serie “El robo del siglo”. También estarán presentes la actrices Cecilia Suárez y Ester Expósito, nominadas por la miniserie “Alguien tiene que morir”, la actriz colombiana Angie Cepeda, la cineasta chilena Maite Alberdi, directora del documental “El agente topo”, la actriz mexicana Marina de Tavira (”Roma”), la actriz y directora española Leticia Dolera, entre otras.