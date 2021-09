Equipo de “Toy Boy” anticipa la segunda temporada en Iberseries Platino Industria

Los productores de la serie aprovecharon este encuentro de la industria audiovisual iberoamericana para presentar los dos primeros capítulos de lo que será la segunda temporada de “Toy Boy”, que contará nuevamente con la participación de Jesús Mosquera, María Pedraza, Cristina Castaño, Jose de la Torre, Raudel Raúl Martiato, entre otros. También se sumarán al reparto Álex González (protagonista de la comedia romántica “Fuimos canciones” que llegó hoy a Netflix), y la actriz italiana Federica Sabatini (”Suburra”).

Según anticiparon los productores, en esta segunda temporada Hugo Beltrán consigue demostrar su inocencia por el asesinato de Phillip Norman, pero los enemigos que ha ganado en el proceso quieren cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno destroza los sueños de los Toy Boys y deja a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero el Turco y Rania, los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local.

“Estoy muy agradecido de formar parte de esta familia y mi personaje está, como todos, muy bien escrito. Es muy fácil de defenderlo con estos compañeros y compañeras y con este grandísimo director”, expresó Álex González, que se suma al equipo protagónico como el Turco.

Federica Sabatini, que interpretará a Rania, señaló que este será su primer trabajo en otro idioma. “Para mí Toy Boy fue una experiencia preciosa, es mi primera serie fuera de Italia y no me esperaba un elenco tan acogedor. Fue un regalo muy grande, muy precioso”, expresó.

La actriz Cristina Castaño, que interpreta a Macarena, afirmó que si bien el sexo vende y “a todos nos gusta ver cuerpos bonitos, escenas sexuales en televisión y actores guapos en la pantalla”, los guionistas de la serie “escribieron escenas de sexo muy bonitas que hablan de los personajes y de quiénes son esos personajes”.

“En esta serie se cuenta el sexo, se habla de él, se ve pero define a los personajes. Y yo como actriz, que me ha tocado interpretar unas cuantas, las he podido defender con dignidad y con gusto porque hablaban mucho de Macarena”, agregó.

Rodaje en pandemia

Los capítulos de esta segunda temporada comenzaron a rodarse en abril en la Costa del Sol, lo que implicó para el equipo de la serie todo un desafío ante la pandemia del covid-19. “Hemos tenido algún parón en el rodaje por algún contagio pero ha sido mínimo. Ha habido un control absoluto por parte de la producción, el equipo. Había sanitarios ahí presentes asegurándose que nadie estaba contagiado, hacían PCR diarias, ha habido mucho control”, explicó Castaño.

“El covid ha sido algo imprevisible para todos, pero creo que esta profesión en general ha puesto todo de su parte para que podamos seguir llenando teatros, cines y podamos seguir rodando series y películas”, añadió la actriz.

“Se nos ha acostumbrado la nariz al palito. Pero hemos estado bien, con dos o tres pruebas a la semana”, señaló el director Javier Quintás. No obstante, señaló que dirigir a los actores con la mascarilla puesta le complica un poco más esta labor.

Una segunda vida a Triana

La actriz María Pedraza expresó su satisfacción de poder estar presente en esta segunda temporada de la serie y ofrecer “una nueva vida a Triana”. “Estoy feliz de compartir esta experiencia con mis compañeros, de volver, de estas nuevas tramas que han escrito los guionistas que han sido increíbles”, afirmó.

Añadió que la creación de este personaje, en esta segunda temporada, es para ella como “un lienzo en blanco que fuimos dibujando y que me ha encantado interpretar”, acotó.

En cuanto a su carrera, Pedraza comentó que tuvo un “pequeño parón” que le hizo dar cuenta del tipo de actriz que quería ser y del compromiso que quería tener con la profesión. “También me sirvió para darle una vulnerabilidad y una fragilidad a Triana”, dijo.

Éxito internacional

“Si a alguien le tenemos que dar las gracias que estemos hoy aquí ha sido al público alrededor de todo el mundo”, expresó el actor Jose de la Torre, señalando que cuando la serie se estrenó en España no repuntó lo que se esperaba.

“Al final el público es soberano y lo vio alrededor de todo el mundo. Y eso nos ha posicionado hoy aquí. Así que tenemos que dar las gracias más grandes hacia todas las personas que al día de hoy, dos años después de haber terminado el rodaje de la primera nos siguen parando en la calle y diciendo dónde está la segunda temporada”, añadió.

César Benítez, presidente de la productora Plano a Plano y productor ejecutivo de la serie, sostuvo que además del sexo, en “Toy Boy” se abordan temas como la amistad, la prisión, la superación y el querer regenerarse”. “Habla de sentimientos, del amor, que a veces te lleva a un terreno que te perjudica”, agregó.

“Un regalo”

A través de una videollamada, el actor Jesús Mosquera se unió a la rueda de prensa de “Toy Boy” señalando a su participación en la serie “como un regalo”.

“Para mí ha sido una experiencia inolvidable y la verdad es que tenía muchas ganas de rodar la segunda temporada porque quería revivir esos momentos, las expectativas eran altas a nivel de trabajo, de sacrificio con todos mis compañeros y con todo el equipo técnico. Me siento un privilegiado de haber podido compartir con todos ellos y esperemos que el trabajo que hemos hecho tenga su recompensa”, expresó.

Esta segunda temporada también contará con la participación de actores invitados como Enrique Arce, Paco Marín, Toni Zenet, Juan Betancourt, Maxi Iglesias, entre otros. El primer capítulo fue estrenado en forma exclusiva en la plataforma española ATRESplayer Premium, ya que la serie es producida además por Atresmedia.